Prefeitura de Porto Velho realizou investimentos para fortalecer o turismo na Vila Nova Teotônio

Um dos locais mais bonitos e perto de Porto Velho, a Vila Nova Teotônio foi contemplada com várias ações por parte da Prefeitura e parceiros na gestão do prefeito Hildon Chaves, com objetivo de atender a população, fortalecer o turismo, gerar renda e melhor qualidade de vida aos moradores.

O ponto principal foi a melhoria do acesso para que os turistas possam explorar toda potencialidade da região, como as belezas do rio Madeira, a riqueza da fauna e da flora local, além dos saborosos pratos regionais, entre outros atrativos.

A obra do novo acesso, que foi entregue em 2023 e encurtou o trajeto da estrada de chão em 12 quilômetros, foi construída pela Santo Antônio Energia como forma de compensação ambiental e custou cerca de R$ 11 milhões​.

“Os 12 quilômetros foram reduzidos praticamente em uma linha reta e, com certeza, melhora e muito a vida de todos nós moradores e a vinda dos turistas”, disse o presidente da associação de Moradores e Produtores da Vila Nova de Teotônio, Lucas Queiroz.

Local é um importante ponto turístico da região

ROTA TURÍSTICA

E como um benefício sempre leva a outro, o novo acesso possibilitou à Prefeitura criar uma Rota Turística com ônibus de melhor qualidade para atender os moradores e os frequentadores do local. Os veículos também atendem outras comunidades, entre elas, as Vilas Betel e Paulo Leal.

Os coletivos circulam às terças, quintas e domingos, saindo às 7h30 e às 16h. O retorno acontece às 9h e às 17h30.

PLACAS E TOTEM

Por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), a Prefeitura de Porto Velho providenciou a instalação de placas indicativas ao longo de todo percurso para orientar e facilitar o acesso dos visitantes.

Também foi instalado um totem "instagramável" com o nome da Vila de Teotônio. Em um ponto bastante estratégico, o totem serve como ponto de fotos para incentivar o público a registrar a passagem pelo local e compartilhar nas redes sociais.

Local foi inserido nas rotas e circuitos turísticos de Porto Velho (Circuito Gastronômico)

“Essas ações visam não apenas melhorar a visibilidade do local, mas também fortalecer o vínculo dos turistas com a identidade cultural da vila, promovendo o turismo sustentável e o crescimento econômico da região”, destacou a secretária Glayce Bezerra (Semdestur).

OFICINAS

Também através da Semdestur e do Programa de Capacitação para Empreendedores do Município (Procem), a Prefeitura realizou oficinas gratuitas com foco na melhoria do atendimento ao cliente e Boas Práticas de Manipulação de Alimentos em parcerias com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e Mesa Brasil.

Além de toda beleza natural exuberante e de uma gastronomia regional invejável, a Vila Nova Teotônio possui praia, restaurantes, pier no rio Madeira e trilhas ecológicas entre outras atrações, como passeios de voadeira para conhecer melhor a fauna e a flora local.

Por conta dos seus atrativos, o local foi inserido nas rotas e circuitos turísticos de Porto Velho (Circuito Gastronômico) em O “Melhor de PVH, Terra de Bravos Pioneiros”​, que pode ser acessado aqui.