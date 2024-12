Incentivo da Prefeitura é fundamental para fomentar o setor e agregar mais valor à produção em Porto Velho

Com o incentivo e apoio da Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), as agroindústrias do município ganham cada vez mais destaque e competitividade no mercado local, regional e nacional.

Para o prefeito Hildon Chaves, esse suporte às agroindústrias tem como objetivo a valorização dos produtores rurais, a geração de emprego e renda, bem como manter as famílias produtoras no campo, para que possam produzir mais e com muito mais qualidade.

Nesse sentido, a Prefeitura leva em conta o fato de que, o processamento de produtos, tanto de origem vegetal quanto de animal, além de elevar a qualidade, também agrega mais valor aos produtos, o que resulta em melhoria da renda e da qualidade de vida para os próprios produtores.

Segundo Carlos Magno, titular da Semagric, "uma das formas de incentivo que a Prefeitura disponibiliza é o fato de abrir novas vitrines e novas possibilidades de negócios, ou seja, novas oportunidades para comercializarem os seus produtos".

Levi investe no ramo de açaí

DEPOIMENTOS

O agricultor e empreendedor que trabalha no ramo de açaí, Levi Moraes é um exemplo de que vale a pena agregar mais valor aos produtos, inclusive por meio do processamento. Ele também já participou de várias edições da Rondônia Rural Show Internacional e destaca a importância ​d​e expor seus produtos e expandir as vendas.

“Todos os anos, participo da feira. A gente vem através da nossa associação, que é a Cooperativa de Produtores Rurais de Porto Velho, em parceria com a Semagric”, disse.

Acrescentou que o açaí é colhido e processado na propriedade da família, na capital rondoniense. “O nosso açaí não é congelado, apenas gelado. Ninguém tem açaí igual”, completou, agradecendo a Semagric por transportar cerca de mil litros do produto para a feira em Ji-Paraná.

Ronaldo Bianchi trabalha com uma diversidade de produtos de charcutaria

Outro expositor de Porto Velho que fez sucesso na feira internacional foi Ronaldo Bianchi, com uma diversidade de produtos de uma charcutaria. Ele disse que a cada ano aumenta a produção para participar do evento em Ji-Paraná, e que sempre leva novidades.

Entre os produtos diferenciados, Ronaldo comercializa salames de frango e de pirarucu, mas também trabalha com a produção de bacon, calabresa e costela defumada, entre outros.

Em 2024, por exemplo, levou para a feira o triplo dos produtos que vendeu no ano anterior. Ronaldo disse que a procura é muito boa, por se tratar de produtos artesanais, sem conservantes ou componentes químicos.

SELO DE QUALIDADE

Já Nara Regina, formada em fisioterapia, mudou da cidade para o campo, se apaixonou pela piscicultura e também decidiu mudar de profissão, aderindo ao mundo do agro.

Ao abrir a uma agroindústria para processamento do pescado, Nara contou com o apoio da Prefeitura, através da Semagric, na emissão do selo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), que atesta a qualidade dos produtos.

Nara largou a profissional como fisioterapeuta para investir no mundo agro

Não demorou muito, os negócios cresceram e ela obteve o selo de qualidade do governo estadual, através do Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Com isso, passou a vender peixe para a merenda escolar, atendendo mais de 200 escolas.

Ela fornece peixe sem espinhas, filé e polpa de tambaqui e de pirarucu, além de produzir almôndegas, quibe, linguiça e subprodutos de tambaqui e pirarucu.

AMBIENTE

As agroindústrias são responsáveis pela transformação de matérias-primas (produtos agropecuários), oriundos da pecuária, aquicultura e agricultura, entre outros, de uma forma sistemática. Para tanto, é necessário uma estrutura física (local apropriado), dentro das normas regidas por lei.

Com a transformação da matéria-prima, as agroindústrias, além de agregar maior valor, também prolongam a durabilidade e disponibilidade dos produtos processados, ou seja, aumenta o prazo de validade e os mantém disponíveis por mais tempo no mercado.