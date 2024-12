Curso de Costura Criativa abre portas para mulheres de baixa renda ingressarem no mercado de trabalho

Oferecer geração de renda, melhorar a autoestima e inserir mulheres no mercado de trabalho, propósito que tem se concretizado por meio da iniciativa da Prefeitura de Porto Velho. Um trabalho que vem sendo desempenhado pelo Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres (DPPM) da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres (CPPM), com um pacote de ações de políticas públicas que contemplam cursos de capacitação e treinamentos de incentivo ao empreendedorismo. A entrega dos 30 certificados do curso Costura Criativa ratifica esse compromisso, que tem gerado mudança de vida.

O evento de conclusão do curso aconteceu na manhã da sexta-feira (29) no Centro de Referência de Assistência Social Elizabeth Paranhos, na Capital, com a exposição dos produtos confeccionados pelas alunas. Durante a exposição dos produtos, era possível observar a criatividade de cada uma pelos pequenos detalhes.

Elizabete Pereira Novaes, de 61 anos, foi uma das participantes. Ela conta que, além de um benefício que recebe, vende bombons caseiros para complementar a renda. E encontrou no curso de Costura Criativa, a oportunidade de expandir ainda mais os negócios.

“Para mim, a realização desse curso foi algo maravilhoso que me proporcionou novos aprendizados, ocupando mais a mente. Além disso, com as confecções de bolsas de panos e de panos de pratos, poderei vender e aumentar ainda mais meu negócio. Foi incrível participar, pois não sabia nem mexer numa máquina de costura. E essa habilidade aprendi no curso. Meu propósito é continuar buscando aperfeiçoamento. Agradeço a todos da Prefeitura por essa oportunidade”, disse Elizabete.

Superação. Essa foi a palavra definida por Elza Silva do Carmo, ao receber o certificado de conclusão do curso. Ela conta que passou por momentos difíceis em sua vida, em decorrência de uma depressão. E a oferta do curso contribuiu para a melhoria de sua saúde. “Mudança de vida é o que estou vivendo. Pois esse curso me ajudou muito, ocupando a minha mente e ativando a minha criatividade. Tudo que foi compartilhado levarei adiante, para que eu possa confeccionar meus produtos e vender, o que vai colaborar bastante para o aumento da minha renda. Tenho muita gratidão pelas nossas instrutoras, à equipe do Cras, pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e pelo nosso prefeito que tem nos ajudado bastante, através desses cursos”, afirmou Elza emocionada.

Costura Criativa contou com a formação de três turmas

NOVAS REALIDADES

Assim como Elizabete e Elza, outras centenas de mulheres já foram contempladas com as ações ofertadas pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres através do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres (DPPM).

De acordo com a diretora do DPPM, Gina de Brito, o Costura Criativa contou com a formação de três turmas. Inicialmente foram inscritas 62 mulheres, contudo, 30 mulheres concluíram o curso, que teve início em outubro deste ano, de segunda a quinta-feira, nos períodos matutino e vespertino, no Cras Elizabeth Paranhos. As ações da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, voltadas ao incentivo da mulher ao empreendedorismo, já resultam em mais de 700 mulheres contempladas, que participam ativamente das feiras. Agora, capacitadas, as mulheres do curso de Costura Criativa irão somar ao time.

“Agora podemos dizer que essas mulheres estão capacitadas para o mercado de trabalho e continuar se aperfeiçoando. A conclusão desse curso representa a seriedade do trabalho do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, que tem o propósito de promover o empoderamento da mulher, por meio de ações, como a Feira da Mulher Empreendedora, nosso carro-chefe. E isso tem gerado mudança de vida para elas, melhorando a autoestima e contribuindo para que elas ingressem no mercado de trabalho. Os tecidos e as máquinas de costura foram adquiridos por meio da Semasf", destacou Gina.

VOLUNTARIADO

O curso foi ministrado por três instrutoras voluntárias: Silvana de Oliveira dos Santos, Rute Bessa Pinto e Maria Cleide Chaves. Para Cleide, fazer parte do crescimento das participantes é motivo de orgulho. “Vi de perto a evolução dessas mulheres. Algumas nunca tinham pego numa máquina e saíram fazendo peças. Isso para mim é gratificante. Eu sou dentista e tinha a costura criativa como hobby. E vim com muita alegria compartilhar esse conhecimento”, declarou.

A primeira-dama e deputada estadual Ieda Chaves esteve presente na entrega dos certificados e, na oportunidade, parabenizou as participantes pelo esforço e dedicação.

“Parabéns a todas as mulheres de terem aceito esse desafio. E é isso que a gente espera das mulheres, uma ajudando a outra. Para que a gente possa ocupar o que realmente merecemos, porque as mulheres foram subjugadas por muitos anos, mas isso já vem mudando, a passos curtos. Porém, ainda temos muito o que alcançar. Estamos em final de gestão e esse resultado é fruto dos esforços e sensibilidade de bons parceiros. E isso é muito importante. Agradeço a todos que estão à frente desse trabalho, pois ninguém faz nada sozinho. Queremos dar continuidade a esse trabalho, seja por meio de emenda, pois acredito muito no ensinamento para que as pessoas possam ter a sua autonomia”, declarou a deputada.

O secretário da Semasf, Claudi Rocha, afirma que a assistência social está na grandeza de promover as pessoas. “Esse curso retrata bem isso. Essas mulheres que participaram vão levar esse aprendizado para o resto da vida, e fazer disso uma renda para o sustento de suas famílias”, afirmou.