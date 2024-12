Revitalização de nascente é promovida pelo governo de Rondônia no Parque dos Tanques, em Porto Velho

Com o intuito de reverter os danos causados pela crise hídrica e propor ações de preservação dos recursos naturais, o governo de Rondônia desenvolveu de 29 a 30 de novembro, a revitalização de uma nascente localizada no espaço da pista de motocross no Parque dos Tanques, em Porto Velho.

A iniciativa fez parte da programação da final do Campeonato Estadual de Motocross, realizado no sábado (30) e domingo (1º), com execução da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) através da Coordenadoria de Floresta Plantada (CFP), em parceria com a Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (Limero).

O projeto, que alia conhecimentos científicos e práticas sustentáveis, contemplou o desassoreamento e recuperação da nascente. Em seguida foi feito o envelopamento com pedra rachão, a fim de evitar novos danos causados pela erosão. Por fim, a equipe realizou o plantio de mudas de espécies nativas, incluindo açaí, buriti, murici, ingá, entre outras espécies adaptadas às áreas úmidas, visando favorecer a infiltração de água no lençol freático. Também foram programadas ações de educação ambiental voltadas à conscientização sobre queimadas, incêndios florestais e o manejo correto de resíduos sólidos.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância de unir esforços para promover soluções sustentáveis. “A preservação dos recursos naturais é fundamental para garantir a segurança hídrica e a qualidade de vida das futuras gerações. Esse projeto de revitalização é um exemplo de como ações concretas, aliadas ao envolvimento da comunidade, podem trazer resultados duradouros”, salientou.

O projeto combate os danos existentes e promove a conscientização para a preservação dos recursos hídricos

Para o coordenador da CFP, Ari Valdir Lebkuchen Junior, o projeto combate os danos já existentes e promove a conscientização para a preservação dos recursos hídricos.

“A revitalização da nascente é uma ação estratégica para reforçar a adaptação ambiental da região. Com o plantio de espécies nativas e a conscientização da comunidade, garantimos a recuperação de áreas degradadas e criamos uma base sólida para a sustentabilidade”, destacou o coordenador.

PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS

De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, com a integração de conhecimentos científicos, práticas de reflorestamento e o engajamento da sociedade, o estado avança ainda mais na promoção da sustentabilidade e no combate aos efeitos da crise hídrica.