Cigarrinha-do-milho: incidência continua crescendo nas lavouras catarinenses na 17ª semana de monitoramento

Monitoramento aponta aumento de quase 100% na incidência do inseto em relação à semana anterior

O Boletim da 17ª semana de monitoramento da cigarrinha-do-milho em Santa Catarina aponta aumento de quase 100% na incidência do inseto, em relação à semana anterior. “Isso é esperado nesta época, visto que algumas lavouras estão em período reprodutivo e, devido à altura das plantas, o manejo de insetos é dificultado”, contextualiza Maria Cristina Canale Rappussi Da Silva, pesquisadora da Epagri responsável pelo monitoramento.

O aumento repentino do número de insetos infectados com o espiroplasma do enfezamento pálido é outro ponto que chama atenção. Foi detectado ainda aumento do fitoplasma do enfezamento vermelho.

A pesquisadora relata também que o vírus do mosaico-estriado é o patógeno mais prevalente nas avaliações dos insetos capturados. “Cabe salientar que pouco se sabe sobre os impactos deste vírus no patossistema, pois ele ainda é pouco estudado”, explica ela.