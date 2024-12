Palácio Rio Madeira, em Porto Velho, se prepara para encantar com o “Natal de Luz 2024”

O governo de Rondônia iniciou a montagem da estrutura e ornamentação para o tradicional evento “Natal de Luz”, que promete iluminar o Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho, e encantar moradores e visitantes. A abertura oficial está marcada para o dia 10 de dezembro, às 17h, com apresentações da Orquestra Villa-Lobos e do Grupo de Balé da Professora Edcleia Jucá, além da aguardada chegada do Papai Noel.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o impacto do evento na celebração natalina. “O Natal de Luz é mais do que uma ornamentação especial; é uma forma de levar a magia do Natal ao coração de todos os rondonienses, celebrando a união, a fé e a esperança. O governo do estado se orgulha em oferecer à população esse espetáculo, que já se tornou tradição em Rondônia.”

De acordo com os arquitetos da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), Eudinéia Galvão e Thiago Henrique, responsáveis pela ornamentação, a novidade deste ano será a instalação de uma árvore de natal com 25 metros de altura, decorada com cascatas de LED e uma estrela no topo. O pátio do Palácio também será contemplado com um céu estrelado composto por 1,8 mil lâmpadas estroboscópicas, que criarão um efeito visual deslumbrante.

As fachadas e jardins receberão mais de 1,2 milhão de pontos de iluminação

Para a superintendente da Sugesp, Semáyra Gomes, a ornamentação representa um trabalho cuidadoso e pensado para surpreender o público. “Cada detalhe foi planejado com dedicação e criatividade para transformar o Palácio Rio Madeira em um verdadeiro cenário de sonhos. O objetivo é proporcionar um Natal inesquecível, que inspire alegria e encantamento a todos que nos visitarem”, pontuou.