Esporte e lazer movimentam encerramento do Circuito Beach 2024 no distrito de Jaci-Paraná

O Circuito Beach 2024 encerrou sua temporada com um fim de semana repleto de atividades no distrito de Jaci-Paraná. O Festival de Praia, realizado às margens da BR-364, atraiu atletas, moradores e visitantes com uma programação diversificada, marcando o encerramento do projeto deste ano.

Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), contou com a competição de beach tennis, vôlei de praia e futevôlei. Durante o festival também foi ofertado recreações do Projeto Rua de Lazer e atrações musicais com artistas regionais.

A novidade desta edição foi a realização do beach tennis, que foi inserida no primeiro dia do festival e contou com a adesão de atletas que proporcionaram uma disputa de alto nível. No segundo dia, as disputas foram na modalidade de vôlei de praia. Os atletas disputaram ponto a ponto dentro de quadra. E no terceiro dia a emoção ficou por conta do futevôlei.

Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o Circuito Beach é de grande relevância para o turismo e lazer no município de Porto Velho. "O Festival de Praia no distrito de Jaci-Paraná é uma iniciativa que vai além das competições. Movimenta também a economia, turismo e proporciona lazer para os moradores dos nossos distritos", disse a secretária.

De acordo com o coordenador da competição, Silvio Ricardo, o circuito é um evento bastante esperado pelos atletas. "A gente percebe que todos os anos o nível da competição fica mais forte. Os atletas estão mais preparados e por isso as disputas ficam acirradas. Estamos encerrando com chave de ouro todas as competições que foram realizadas durante o ano", finaliza.

Os atletas também aprovaram mais uma edição do festival. Uelisson José, atleta de vôlei de praia, destaca os benefícios da competição. "É gratificante, como desportista há 16 anos, participar mais uma vez dessa competição. Espero que tenha mais vezes, para que a gente possa prestigiar", conclui.

A atleta Rachel Emerick já participou de outras edições e parabenizou a estrutura do evento. "Todo ano é essa estrutura que deixa os atletas felizes com o carinho e cuidado por parte da Semes. Agradecemos mais uma vez pela competição e esperamos participar em outras edições", disse.