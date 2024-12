Estrada dos Japoneses recebe pavimentação asfáltica

O início da obra de pavimentação na Estrada 13 de Setembro, conhecida como Estrada dos Japoneses, foi recebido com alegria por moradores e empresários que atuam no trecho. Ao longo da última semana, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Obras (Semob), deu início à pavimentação, concluindo o trecho de 3 quilômetros nesta primeira etapa.

“No anúncio desta obra, há pouco mais de um mês e meio, tivemos a oportunidade de escutar os moradores e os empresários sobre as necessidades do local, e estamos trabalhando em cima disso. Aproveitamos o período em que a chuva deu uma trégua e fizemos o pavimento em uma das vias. Com o tempo colaborando, vamos concluir o mais rápido possível”, resumiu o secretário municipal de obras, Diego Lage.

A obra é feita com recursos da Prefeitura, com execução total da Secretaria de Obras desde a parte de preparação de base (feita para recebimento do asfalto), até o processo de pavimentação. A Prefeitura de Porto Velho atualmente conta com quase 800 quilômetros de asfalto feito em toda capital e distritos ao longo dos últimos oito anos. Marca recorde entre as gestões.

RECAPEAMENTO

Paralelamente, a avenida Tiradentes, localizada na zona norte de Porto Velho, recebe o recapeamento. O trabalho, que está em andamento, já teve mais de 50% do trecho pavimentado, trabalho que pode ter continuidade durante o período chuvoso.

“Os dias de sol são ótimos para fazer a capa nova, por isso estamos dando prioridade para a Estrada dos Japoneses. Porém, paralelamente, estamos mantendo o serviço na avenida Tiradentes em pontos que eram alvos de muita reclamação, quando então optamos por recuperar o asfalto”, finalizou o secretário.