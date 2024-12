Prefeitura forma 25 apicultoras através de curso voltado para mulheres

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), concluiu o curso de capacitação em apicultura sustentável, voltado exclusivamente para mulheres. A iniciativa contou com o apoio da Usina Jirau Energia, que destinou recursos de compensação social para custear as despesas do evento.

O curso, realizado na sede da CooproJirau, formou 25 participantes, todas da agricultura familiar, que aprenderam sobre diversos aspectos da apicultura, como organização social das abelhas, divisão de trabalho na colmeia, formação dos enxames, raças de abelhas, manejo de apiários e a proteção das colmeias.

O secretário da Semagric, Carlos Magno, esteve presente na conclusão do curso e destacou a importância da capacitação para o fortalecimento da agricultura familiar na região: "Este curso é um passo importante para a autonomia das mulheres na apicultura, um setor que oferece grandes oportunidades de geração de renda de forma sustentável. Sempre buscamos apoiar essas iniciativas que contribuem para o desenvolvimento local".

Além da formação, as mulheres receberam equipamentos de proteção individual (macacão, máscaras, luvas e botas), bem como ferramentas essenciais para o manejo das colmeias, como incrustador de cera elétrico, carretel de arame de aço, ninho e melgueira, fumegador e chapéu com protetor de nuca. Também está prevista para o primeiro trimestre de 2025 a entrega de 400 caixas para a criação de abelhas, 400 quilos de cera e macacões de proteção, oriundos de emenda parlamentar da deputada estadual Ieda Chaves.