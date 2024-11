Governo do Tocantins realiza a 2ª edição do Meat Day neste sábado, 30

Pecuária de corte é uma das atividades econômicas do Tocantins - Foto: Seagro/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro) e parceiros, realiza a2ª edição do Meat Daypara pecuaristas e criadores de gado de corte do estado. O evento ocorre neste sábado, dia 30 de novembro, a partir das 9 horas, na Fazenda Vera Cruz (Nelore Tozzatti), localizada no município de Dois Irmãos do Tocantins, região central do Estado.

OMeat Daytem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de um setor agropecuário moderno e eficiente, integrando um sistema completo e dinâmico que envolve agentes das esferas pública e privada. O foco principal é abordar questões atuais e disruptivas, fornecendo informações que promovam a conexão entre os pecuaristas, o fortalecimento de marcas e selos, e a abertura de novos mercados.

Segundo a gerente de Pecuária da Seagro, Janaína Centrone, o evento visa proporcionar relacionamentos significativos, entendendo os desejos e necessidades dos parceiros, com objetivo de beneficiar empresas, instituições e indivíduos que tenham interesse em contribuir para o desenvolvimento do agronegócio. “Isso resulta na criação de potenciais, oportunidades de negócios e o crescimento da pecuária de corte, num ambiente favorável à melhoria da qualidade da carne bovina brasileira, sendo crucial para aproveitar as oportunidades do mercado global, onde consumidores cada vez mais esclarecidos e exigentes demandam por produtos de qualidade”, explica a gerente.

Programação

A programação inclui palestras sobre os temas: da cria ao prato, impulsionando o melhoramento com foco na seleção, indústria e consumidor, gestão de pessoas, rastreabilidade bovina e seus desafios, tendências e perspectivas do mercado pecuário. O evento encerra com uma mesa-redonda de debates.

Inscrições:

As inscrições continuam abertas e podem ser realizadas no link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccVZpmxhMeiAECVpY8udibCO96ohE2ID4FfX2B3INe7Zn-Pg/viewform

Parceiros do evento:

Faet/Senar/Sindicatos, Fazenda Nelore Tozzatti, Sistema (OCB-TO), Eduardo Gomes Leiloeiro, Marca Motors, Plena Alimentos, Associação Novilho Precoce, Sicredi, Plano ABC, Sindicato Rural de Dois Irmãos, Dstak Assessoria Pecuária, NicePlanet Consultoria, Motabiofertilizante, Terra Forte, Criafertil, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins), Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec) e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).