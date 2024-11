Ieda Chaves convida a população de Porto Velho para nova edição do projeto “Coração em Ação”

Idealizada pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), acontece no dia 30 de novembro (sábado), mais uma edição do projeto “Coração em Ação”, em Porto Velho. As atividades e serviços gratuitos para atender, principalmente, às pessoas em situação de vulnerabilidade social, vão ocorrer das 8h às 13h, na Escola Jorge Vicente Salazar (Rua Jerônimo Santana, nº 73 - Cohab Floresta).

A programação é composta por atividades em áreas essenciais, como: orientação jurídica, consultas médicas, vacinação e exames; emissão de documentos, feira de adoção de animais, cortes de cabelo e barbearia, recreação infantil, entre outros.

Segundo a parlamentar, é importante lembrar do papel fundamental de cada uma das pessoas na construção de uma sociedade mais justa e humana. “O projeto ‘Coração em Ação’ tem se empenhado em promover uma vida melhor para todos nós, com ações voltadas para a saúde, bem-estar e solidariedade entre as pessoas”, destacou Ieda Chaves, reforçando o convite às pessoas que precisam de algum dos serviços ofertados.

Voluntariado

Graças à dedicação de centenas de pessoas, o evento se consolida a cada edição, transformando a vida de muitas pessoas. “Ninguém faz nada sozinho e, é por isso, que o atendimento às pessoas se torna possível, com carinho, atenção e afeto. Estamos sempre prontos para servir à comunidade que tanto precisa de acesso aos serviços ofertados”, acrescentou.

Parceiros

O projeto “Coração em Ação” conta com o apoio incondicional de órgãos públicos, governamentais e privados, sendo:

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte de Porto Velho (SEMTRAN);

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (SEMUSA);

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Porto Velho (SEMES);

Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos de Porto Velho (SEMUSB);

Fundação Cultural do Município de Porto Velho (FUNCULTURAL);

Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (EMDUR);

Instituto de Identificação Civil e Criminal de Rondônia (IICC/RO);

Coordenadoria Estadual de Saúde da Mulher (CAIS GPES);

Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Rondônia);

Serviço Social do Comércio (Sesc);

Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac);

Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO);

Centro Universitário Aparício Carvalho (FIMCA);

Faculdade Metropolitana de Rondônia;

Base Aérea de Porto Velho - Grupo de Saúde;

5° Batalhão de Engenharia de Construção (5° BEC);

Clube de Desbravadores e Aventureiros;

Opticas Excelência;

Mundo Pet Love;

Igreja Evangélica Tempo Moderno;

Dr. Clever Custódio;

Dra. Sandra Nina;

Dr. Nikollas Munhoz;

Joana Silvia Studio;

Roberta Andrade Massoterapia;

Sara Yasmin Estética Facial e Corporal;

Leyde Souza Terapia Capilar.