10ª Edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos acontece neste sábado (30)

No sábado (30), a Prefeitura de Porto Velho realiza a última edição deste ano da Feira de Adoção de Cães e Gatos. O evento coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) acontece das 16h às 19h na Praça CEU, localizada na rua Antônio Fraga Moreira, nº 1779, bairro Juscelino Kubitschek.

A 10ª edição da Feira vai contar com cerca de 100 animais, todos de pequeno porte e sob os cuidados de ONGs cadastradas pela Sema. Os animais estarão disponíveis para a adoção já vermifugados e, no caso dos que têm mais de seis meses, com guia para castração e microchipagem fornecida pelo município.

A adoção responsável é um ato de amor que transforma vidas, tanto a do tutor quanto a do animal adotado. Além de proporcionar um lar para cães e gatos que sofreram maus-tratos ou abandono, a adoção contribui para reduzir o número de animais nas ruas.

Os interessados na adoção devem ser maiores de 18 anos; apresentar documento pessoal (RG e CPF) e assinar um termo de responsabilidade e compromisso junto à Prefeitura, recebendo o certificado de tutor do animal.