População pode descartar material reciclável em dez Ecopontos da capital

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), já instalou dez Ecopontos em diferentes locais, para receber material reciclável como parte do Plano Municipal de Saneamento Básico, visando fomentar o aumento da reciclagem na capital.

A ideia da Semusb é que a população possa cada vez mais utilizar esses Ecopontos para descartar o material reciclável, pois além de assegurar a destinação correta desses resíduos, ainda apoia o funcionamento das cooperativas de catadores, gerando renda para as famílias.

CONFIRA A LISTA DOS ECOPONTOS

*EMEI Professora Ronilza Cordeiro Afonso Dias, na rua João Paulo I, bairro Novo Horizonte;

*Praça do Cohab, na rua Carqueja, 2716, bairro Cohab;

*Centro de Arte e Cultura Escolar Francisco Lázaro dos Santos (Laio), na rua Pau Ferro com rua Anari, bairro Castanheira;

*USF Aponiã, na rua Andréia, 5383, bairro Aponiã;

*Parque da Cidade, na avenida Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto;

*Paróquia de São José Operário, na avenida Campos Sales, 4777, Vila Eletronorte;

*Skate Parque, na avenida Guaporé, bairro Cuniã;

*Praça do Conjunto Santo Antônio, na rua Padre Chiquinho;

*Faculdade Católica, av. Governador Jorge Teixeira, 4100, bairro Industrial;

*Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Meio Ambiente, na avenida José Amador dos Reis, 3214, bairro Juscelino Kubitschek.