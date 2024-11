Prefeito Hildon Chaves participa da entrega das obras de melhorias e expansão no aeroporto de Porto Velho

Em solenidade na manhã desta quinta-feira (28), as obras de reforma e ampliação do Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, agora denominado Porto Velho Airport pela Vinci Airport, concessionária que administra o espaço, foram oficialmente entregues. Foram mais de R$ 180 milhões investidos no aeroporto da capital e a expectativa da concessionária é de que o número de passageiros aumente nos próximos anos.

Além de Porto Velho, a Vinci é a responsável, após vencer o leilão em 2021, pela concessão, por 30 anos, dos aeroportos de Manaus (AM), Tabatinga (AM), Tefé (AM), Rio Branco (AC), Cruzeiro do Sul (AC) e Boa Vista (RR). O evento na capital rondoniense marcou a entrega das obras em todos esses terminais, somando R$ 1,4 bilhão investidos.

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, participou da solenidade e destacou o momento histórico para Porto Velho. “Temos um aeroporto que não deve nada a nenhum outro. Uma estrutura moderna e digna da grandeza de Rondônia. O próximo passo é torná-lo, de fato, internacional, o que daria uma nova abertura para o mundo, para negócios e turismo. Fica meu apelo à bancada federal para nos apoiar nessa demanda. Cada um fazendo a sua parte creio que vai se tornar realidade, pela pujança econômica do Estado, merecemos essa internacionalização”.

A solenidade contou com as presenças do ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, do governador Marcos Rocha, do senador Confúcio Moura, dos deputados federais Sílvia Cristina, Cristiane Lopes e Maurício Carvalho, do diretor da Vinci Brasil, Portugal e Cabo Verde, Thierry Ligonniére, do presidente da Vinci Brasil, Julio Ribas, parlamentares e autoridades de outros estados, entre outros.

Nova sala de embarque, no segundo pavimento

O ministro pontuou que esses investimentos melhoram a logística de transporte na região Norte, permitindo uma expansão na malha aérea. “Foram melhorias significativas e que trazem benefícios para toda a sociedade, em Porto Velho e nos outros seis aeroportos contemplados com esse investimento de R$ 1,4 bilhão. No caso de Porto Velho, o passo seguinte é buscarmos a internacionalização do aeroporto, um desafio e tanto, mas que devemos encará-lo”, pontuou.

MELHORIAS

Os investimentos asseguraram mudanças no pátio, na pista e no terminal de passageiros, como a nova sala de embarque, no segundo pavimento, ampliando a área, com novas esteiras de bagagens, adequação de áreas de filas do check-in, canais de inspeção como os raios-X, entre outras. A nova sala de embarque conta com duas pontes de embarque para acessar as aeronaves. Antes, era utilizado o sistema chamado Mamute, inadequado para o porte do aeroporto. Todos os sistemas do aeroporto foram modernizados, incluindo o sistema de climatização.

Entre as obras de expansão, foi assegurada uma área para receber os voos internacionais, com espaço para aduana e toda a estrutura necessária, com sala de embarque e de desembarque internacional, com capacidade de atender voos comerciais.