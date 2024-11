Produtores podem se inscrever para participar da Rota Uva e Vinho Paraná

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), está estruturando a Rota Uva e Vinho Paraná. A iniciativa tem como objetivo conectar as propriedades produtoras de uva e vinho, criando um produto turístico que permita posicionar o Paraná como um destino de enoturismo.

Os produtores interessados em participar podem se cadastrar preenchendo o formulário virtual disponível neste link ou nas unidades municipais do IDR-Paraná .

Podem participar da rota produtores rurais (inscritos no CadPro), cooperativas ou empresas vitivinícolas com registro no Ministério da Agricultura (MAPA) que tenham pelo menos um produto elaborado com uvas do Paraná e que comprovem os aspectos legais da atividade informada, se aplicável (Car, Vigilância Sanitária, MAPA, Alvará etc).

E ao se cadastrar os interessados devem especificar qual experiência turística será ofertada ao visitante, além da venda de mercadorias (visita guiada, colha e pague, degustação, restaurante, hospedagem, eventos etc.).

A Rota Uva e Vinho Paraná integrará um roteiro tematicamente sinalizado e apresentado em forma de mapa digital. O roteiro identificará as propriedades, vinhedos e vinícolas e fornecerá informações históricas, regionais e de interesse para os visitantes.

O coordenador do Programa de Revitalização da Viticultura Paranaense ( Revitis ), Ronei Andretta, destaca a importância da criação da rota. “O programa Revitis vem desde 2019 estruturando a cadeia produtiva da uva de forma a apoiar a produção, industrialização, comercialização e o turismo na área. A Rota Uva e Vinho Paraná vem coroar os esforços até agora desenvolvidos no sentido de dar visibilidade às propriedades que oferecem serviços de turismo ligados à vitivinicultura, fornecendo uma ferramenta moderna e eficiente aos turistas que visitam nosso Estado” afirma.

A Rota Uva e Vinho é uma organização da Seab, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-Paraná), da Associação dos Vitivinicultores do Paraná (Vinopar) e do projeto TerroirTUR da UFPR.

PRODUÇÃO DE UVA– Em 2023 o Valor Bruto de Produção (VBP) da uva no Paraná foi de R$ 261,7 milhões, totalizando 45,8 mil toneladas da fruta. A cidade que mais produziu uva em 2023 no Estado foi Marialva, no Noroeste, com um VBP de R$ 70,4 milhões e uma produção de mais de 10 mil toneladas. Seguida por Uraí (Norte) com VBP de R$ 10,9 milhões e 1,6 mil toneladas, e Rosário do Ivaí (Vale do Ivaí) com R$ 10,1 milhões e 1,5 mil toneladas.