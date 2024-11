Prefeitura leva serviços de vacinação humana e animal ao Orgulho do Madeira nesta quinta (28)

Nesta quinta-feira (28), moradores do Residencial Orgulho do Madeira receberão serviço de vacinação para a população de todas as idades, de crianças a idosos. Vacinas contra a raiva para cães e gatos também serão fornecidas pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

A Divisão de Imunização da Semusa vai disponibilizar todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo a vacina da gripe, disponível para crianças a partir dos 6 meses de idade.

O atendimento será realizado das 8h30 até às 16h30 na Local Escola Maria Francisca Gonçalves, situada na rua Jerônimo Santana, Quadra 595, dentro do residencial Orgulho do Madeira.

Para ter acesso aos imunizantes, é importante apresentar documento com foto e cartão do SUS. Se possível, levar também os cartões de vacinas para que a equipe verifique a situação vacinal da pessoa e atualize os imunizantes pendentes, se for o caso.

Vacinação Antirrábica

Vacinação é gratuita e aberta a todos os moradores com cães e gatos acima de três meses de idade

Moradores que possuem cães e gatos também poderão atualizar a proteção dos bichinhos contra a raiva animal. A vacinação é gratuita e aberta a todos os moradores com cães e gatos acima de três meses de idade, e realizado pela equipe da Divisão de Controle de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos (DCZADS) da Semusa.

Por questões de segurança, os dois serviços serão oferecidos em locais distintos, porém próximos para facilitar o acesso dos moradores.

A vacinação antirrábica acontece das 8h30 às 16h30 na sede da quadrilha Nova Junina do Orgulho/Cooporgulho, localizada na Jeronimo Santana n° 4000, em frente ao Mercado Eduardo, no residencial Orgulho do Madeira.