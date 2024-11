Ações educativas de trânsito são desenvolvidas durante rodeio em distrito de Porto Velho

Com foco na conscientização e segurança no trânsito, o governo de Rondônia esteve presente em um rodeio no distrito de Nova Califórnia, em Porto Velho, que aconteceu de 21 a 24 de novembro. Durante o evento, foram desenvolvidas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) atividades educativas e interativas, com o objetivo de envolver a comunidade local em ações de sensibilização, alcançando tanto crianças quanto adultos.

A iniciativa foi coordenada pela Escola Pública de Trânsito (EPTran) e as atividades oferecidas incluíram jogos educativos como jogo da memória, pintura de desenhos, arte na pele, alfabeto móvel, dominó e sequência lógica de trânsito, que ajudaram a reforçar conceitos importantes de segurança de forma lúdica e acessível.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que as ações educativas executadas durante o evento reforçam o engajamento da gestão estadual para promover um trânsito mais seguro, sensibilizando a população sobre comportamentos responsáveis e preventivos.

Óculos simulador de embriaguez chamou atenção do público presente no rodeio

CULTURA E CONSCIENTIZAÇÃO

O morador do distrito, Natanael Caetano da Silva relatou que, “as ações realizadas pelo Departamento são fundamentais para a conscientização da população sobre a importância da segurança no trânsito. A presença do Detran no rodeio foi muito bem recebida pelos moradores da região.”

Sandro Rocha, diretor-geral do Detran-RO, avaliou a participação da EPTran no evento como um exemplo da união da cultura e conscientização para construir um trânsito mais seguro e responsável, levando conhecimento de forma acessível para todos os cantos do estado, sempre em busca de um trânsito mais humano.