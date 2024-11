Recesso administrativo do executivo municipal de Porto Velho é suspenso devido à transição de governo

A Secretaria Geral de Governo (SGG) da Prefeitura de Porto Velho, conforme decreto nº 20.624, publicado no Diário Oficial de segunda-feira (25), informa que está suspenso o recesso administrativo para o período que abrange as festividades de Natal e do Ano Novo.

De acordo com o chefe do executivo municipal, a suspensão do recesso se dá devido à complexidade dos trabalhos da transição de governo e visa manter a continuidade dos serviços públicos essenciais para a população porto-velhense.

Conforme o decreto, os servidores municipais deverão permanecer em suas funções, garantindo a normalidade dos serviços públicos essenciais. A suspensão do recesso administrativo não se aplica aos servidores que estiverem devidamente afastados por motivo de licença ou férias, desde que previamente agendadas.