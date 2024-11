Prefeitura de Porto Velho recupera linhas rurais no setor chacareiro ao longo da estrada 28 de Novembro

Com o intuito de proporcionar melhores condições de mobilidade às pessoas, ao transporte escolar e o escoamento da produção agrícola, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), recupera as linhas rurais ao longo da estrada 28 de Novembro, mais conhecida como Estrada da Penal, no setor Chacareiro da capital rondoniense.

“Um dos pontos atendidos foi a linha 21 de Abril, onde realizamos encascalhamento, abertura de filtros e saídas de água em diversos trechos, ao longo de ​1​5 quilômetros da via e reforço na drenagem", afirmou o secretário Carlos Magno, titular da Semagric. Ele acrescentou que outros pontos também receberão cascalho para melhorar ainda mais a trafegabilidade.

A estrada 28 de Novembro é outra que foi recuperada e recebeu patrolamento e encascalhamento. Um trecho de ​4 quilômetros, recuperado anteriormente, teve que ser novamente encascalhado devido a grande quantidade de barro existente no local, o que demandou nova camada de cascalho.

O total de vias rurais beneficiadas na região até o momento é de 35,2 quilômetros, dos quais, 25,6 km são na linha PV8

OUTRAS LINHAS

Linha PV8 - Trabalha atualmente na recuperação de um trecho de 17,1 quilômetros, com encascalhamento em diversos pontos, principalmente nas ladeiras e áreas críticas. Os trabalhos estão em andamento, mas foram interrompidos por causa das chuvas​.

A Prefeitura ainda realizou limpeza, lançamento de areia e abertura lateral para facilitar o escoamento das águas pluviais em um trecho de ​4 quilômetros no travessão da PV8 para a linha 21 de Abril. A Semagric aguarda a conclusão dos trabalhos na PV8 para realizar o encascalhamento nesse travessão.

O Ramal Conquista é outro beneficiado, onde a Semagric executou 2,8 quilômetros de limpeza e patrolamento. No geral, o total de vias rurais beneficiadas na região até o momento é de 35,2 quilômetros, dos quais, 25,6 km são na linha PV8.