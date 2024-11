Prefeito Hildon Chaves visita obras do Instituto de Longa Permanência da Pessoa Idosa

O prefeito Hildon Chaves vistoriou na manhã da terça-feira (26), as obras de construção do Instituto de Longa Permanência da Pessoa Idosa (ILPI), que está sendo erguido na Estrada da Penal.

O espaço vai poder abrigar até 48 idosos, homens e mulheres, oferecendo um espaço adequado de acolhimento aos que necessitam de cuidados e que estejam em vulnerabilidade social, sob a gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf). Será o primeiro local com essas características na capital.

"O investimento nessa importante obra é de R$ 7,4 milhões, com emenda da ex-deputada Mariana Carvalho via Calha Norte, e vai assegurar um espaço acolhedor e adequado aos idosos em vulnerabilidade social, de forma provisória ou permanente, para que possam desenvolver atividades e o convívio social, com a atenção que merecem", destacou o prefeito.

Prefeito destaca que investimento vai assegurar um espaço acolhedor e adequado

Hildon Chaves estava acompanhado da deputada estadual Ieda Chaves, do secretário da Semasf, Claudi Rocha e da secretária Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc), Rosineide Kempim.

Claudi Rocha salientou que a construção do ILPI é mais uma importante conquista para o município. "Estamos trabalhando para que as obras sigam avançando, os recursos estão disponíveis e a meta é dar celeridade na construção. Aqui, quando estiver pronto, será um local de acolhimento com dignidade, respeito e todo o suporte de equipe técnica, infraestrutura adequada, serviços e atendimento de saúde, assistência social, lazer e outros cuidados para a garantia de seus direitos".

Kempim, secretária da Semesc, pasta responsável pelo projeto, destacou que “nesta obra, por sua natureza específica, foram observadas todas as necessidades e funcionalidades que uma edificação com esta finalidade deve contemplar”.