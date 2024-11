Exposição Reminiscências apresenta obras de Óscar Júnior à população acreana

Por Pedro Dias

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Planejamento (Seplan), promove a exposição Reminiscências, com obras do artista plástico Óscar Júnior. A mostra foi inaugurada nesta terça-feira, 26, e está aberta ao público na Galeria de Arte do Palácio das Secretarias, em Rio Branco, até o dia 30 de dezembro.

Obras de Óscar Júnior na exposição Reminiscências estarão expostas até 30 de dezembro. Foto: Davi Mansour/Sead

O artista é acreano, formado em Artes Visuais pela Faculdade da Amazônia Ocidental (Faao) e membro da Associação de Artistas Plásticos do Acre (Aapa). Óscar Júnior trabalha com técnicas como aquarela, pintura a óleo e pirografia. Sua trajetória artística teve início com uma exposição no Sesc Centro e, desde então, vem conquistando espaço em diversas mostras de arte.

“É um privilégio ter minhas obras expostas e apresentar um pouco do meu trabalho e da minha visão de mundo. Desde criança comecei a ter gosto pelo desenho e, conforme o tempo, fui me desenvolvendo. Então, procurei um curso de desenho, me desenvolvi um pouco mais e fui ampliando minha gama de desenhos”, relata.

Abertura da mostra de Óscar Júnior (à esquerda) foi prestigiada por servidores e gestores do Estado. Foto: Cesar Felipe/Sead

A abertura do evento contou com a presença de servidores da Sead e Seplan, além de representantes da Fundação Elias Mansour (FEM) e do curador da Galeria, Glicério Gomes. Mario Lúcio Ferreira, diretor de Administração e Finanças da Sead, destacou a importância de valorizar a arte e a cultura no estado.

Servidor Mario Ferreira realizou abertura do evento. Foto: Davi Mansour/Sead

“Apoiar iniciativas como esta é uma forma de homenagear nossos artistas e enriquecer o patrimônio cultural do Acre. Por meio desse projeto, incentivamos a criatividade e fortalecemos nossa identidade local”, ressaltou.

Reminiscências será a última apresentação do ano exposta no hall do Palácio das Secretarias. Foto: Davi Mansour/Sead

Para a servidora da Sead, Ingredy Reis, o espaço dedicado à arte na secretaria tem grande relevância. “Além de oferecer uma oportunidade para os artistas exporem suas obras, nós, servidores, temos o privilégio de apreciar trabalhos que celebram a diversidade cultural. Cada exposição traz uma temática, um sentimento único. Cada traço tem um significado especial. É encantador”, afirma.

A exposição Reminiscências é uma oportunidade imperdível para quem deseja mergulhar na riqueza da arte acreana.

The post Exposição Reminiscências apresenta obras de Óscar Júnior à população acreana appeared first on Noticias do Acre .