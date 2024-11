Tecnologia otimiza iluminação pública e garante mais segurança em Porto Velho

Para melhorar a gestão de suas operações, a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) adota o sistema Exati, referência nacional em soluções de gerenciamento de iluminação pública. A ferramenta, amplamente utilizada em projetos de Parcerias Público-Privadas (PPPs), é uma aliada na administração eficiente da rede de iluminação da capital e distritos.

O sistema Exati utiliza dados georreferenciados, permitindo o mapeamento preciso dos ativos e das manutenções realizadas. Essa tecnologia possibilita o registro detalhado de ocorrências, o acompanhamento do histórico de intervenções e a identificação de áreas com problemas recorrentes. Com isso, a Emdur pode priorizar atendimentos, alocar recursos de forma estratégica e garantir uma iluminação pública de qualidade para a população.

O sistema é alimentado por informações provenientes de diferentes canais, como Call Center, redes sociais, ofícios, atendimentos presenciais e o aplicativo da Emdur. Essas solicitações são consolidadas em uma central de controle que agrupa e organiza as demandas, evitando duplicidades e otimizando os atendimentos.

Por meio do painel de operações, a Emdur pode monitorar solicitações em tempo real, acompanhar o status de cada pedido e gerar relatórios que avaliam o desempenho das equipes de campo. O sistema também integra o gerenciamento do estoque, garantindo que os materiais disponíveis sejam utilizados de maneira eficiente.

O georreferenciamento é o processo de associar dados geográficos a um sistema de coordenadas

Essa ferramenta moderna permite que os serviços de iluminação pública sejam realizados com maior agilidade e eficiência, contribuindo para a melhoria da segurança e bem-estar dos moradores de Porto Velho.

Além do sistema interno, a Emdur disponibiliza um aplicativo para os moradores registrarem solicitações de iluminação pública diretamente pelo celular. Compatível com dispositivos Android e iOS, o aplicativo permite cadastrar pedidos, acompanhar o andamento das solicitações e acessar informações relacionadas ao serviço.

Serviço

Para suporte adicional, os usuários podem entrar em contato pelo telefone (69) 3901-8600 ou 0800-642-6331, disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. A Emdur também está presente nas redes sociais Instagram e Facebook, no perfil @emdurpvh, e atende por e-mail no endereço [email protected].