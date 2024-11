Certificados de conclusão são entregues para formandos de cursos oferecidos pelo Sine Municipal

No último sábado (23), formandos de diversos cursos de capacitação receberam os certificados que os fazem aptos a exercerem diversas profissões. A Prefeitura de Porto Velho, através do Sine Municipal, forneceu, por meio da Associação dos Jovens Estudantes de Rondônia (Ajero), mais de mil vagas para cursos de qualificação profissional gratuitos, oferecidos por meio de recurso da Câmara de Vereadores, em três localidades: Praça CEU (bairro JK), bairro Cohab e bairro Ulisses Guimarães.

Entre os cursos oferecidos estavam de Informática, Design Gráfico, Automaquiagem, Manicure/Pedicure, Epilação, Postiça realista, Extensão de unhas, Limpeza de pele, Mecânico de moto, Manutenção de celular, Manutenção de central de ar, Designer de sobrancelha, Extensão de cílios, Barbeiro, Cabeleireiro, Música e Violão.

Jessica Cristina foi uma das formandas no curso de Depilação e Extensão de Cílios. Uma renda extra para as festas de final de ano, permitindo que ela concilie também a função de mãe de três crianças. “Eu precisava trabalhar e com três crianças em idade escolar ficava difícil me dedicar como CLT. O curso veio em boa hora, sei que muita renda vai entrar nesse fim de ano e o melhor de tudo, fazendo meu horário”, resumiu a formanda.

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) foi a secretaria que viabilizou o projeto. “São mais de 800 pessoas se formando hoje e esse é um trabalho criado pela Prefeitura junto a Ajero. Com toda certeza esses formandos terão um Natal diferente, com dinheiro no bolso e outras oportunidades”, explicou a diretora da Semdestur, Lilian Leite.

“A Ajero é uma associação sem fins lucrativos que oferece cursos para toda a comunidade. Neste caso foram cursos de três meses de duração oferecidos a pessoas que participaram das nossas oficinas, que aconteceram durante uma semana. A satisfação vem com gratidão. Muitas pessoas entram com sonhos e não tem como pagar por esses cursos. São histórias que podem ser mudadas através da educação e capacitação”, resumiu a presidente da Associação, Janaína Costa.