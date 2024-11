Atendimento para gestantes com diabetes gestacional é reforçado pelo governo de Rondônia

A diabetes gestacional é uma condição que pode surgir durante a gravidez e requer atenção especial para proteger a saúde da mãe e do bebê. O governo de Rondônia tem priorizado ações que destacam a importância do acompanhamento nutricional no controle da diabetes gestacional e reforça os serviços de pré-natal de alto risco oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na rede estadual.

De iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), os atendimentos às gestantes são realizados na Policlínica Oswaldo Cruz (POC) e no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), e contam com uma estrutura especializada que inclui atendimento médico, nutricional e psicológico. As unidades atuam diretamente no tratamento de condições que podem comprometer a saúde materna e fetal, como diabetes gestacional, hipertensão e doenças cardíacas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salienta o engajamento do estado com a saúde das gestantes e todo do pré-natal. “Estamos ampliando o acompanhamento às gestantes de alto risco, assegurando que tenham uma gestação mais saudável e acesso a cuidados especializados.”

Na Policlínica Oswaldo Cruz, o pré-natal de alto risco é realizado por equipes multiprofissionais compostas por:

Obstetras

Endocrinologistas

Nutricionistas

Psicólogos

Enfermeiros

Para receber o atendimento, a paciente deve ser encaminhada pela Unidade Básica de Saúde (UBS). O acompanhamento é personalizado de acordo com as necessidades de cada paciente, com foco no controle glicêmico e na prevenção de complicações.

No Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em casos de emergência, gestantes de alto risco são atendidas sem necessidade de agendamento, e recebem assistência integral durante a internação, incluindo monitoramento constante da glicemia, exames laboratoriais e apoio nutricional. A maternidade da unidade é especializada em partos complexos.

A nutricionista, Lya Demetrio, que atua no Hospital de Base, ressaltou que, o acompanhamento nutricional é indispensável para gestantes com diabetes. “Um plano nutricional bem elaborado ajuda a manter a glicemia controlada, evitando complicações durante a gestação e promovendo uma recuperação tranquila no pós-parto.”

O controle nutricional envolve a escolha de alimentos adequados, controle de porções e horários das refeições, além de estratégias para manter o ganho de peso dentro do recomendado. O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, destaca a função do pré-natal na detecção e manejo de gestações de alto risco. “Temos trabalhado para oferecer um atendimento de excelência, capacitando as equipes para desenvolver os serviços direcionados ao pré-natal, garantindo segurança para mãe e bebê.”