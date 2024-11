Parque da Cidade recebe multidão para prestigiar show do padre Alessandro Campos

O Parque da Cidade recebeu, na noite deste domingo (24), um dos maiores públicos do Natal Porto Luz desde a sua inauguração. Além da decoração, das atrações e de todo brilho que o projeto traz ao período natalino na capital, o show nacional do padre sertanejo Alessandro Campos foi a atração principal, que abrilhantou e emocionou quem esteve presente.

“Sem sombra de dúvidas tivemos um dos maiores públicos, se não o maior público do projeto, que é desenvolvido pela nossa prefeitura. São dezenas de famílias aqui, confraternizando com muita paz, tranquilidade e conforto a todos. Deixo desde já o nosso agradecimento a quem prestigia esse trabalho, feito por muitas mãos e com o objetivo de abrilhantar ainda mais o nosso Natal”, resumiu o prefeito Hildon Chaves.

O projeto Natal Porto Luz é desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho através da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur), com programação cultural da Funcultural. “Estamos na quarta edição dessa iniciativa, que começou no espaço da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e há três anos é sediada no Parque da Cidade, o que deu muito certo. Todos os anos a gente pensou em algo que superasse o ano anterior e nós conseguimos. Eu acredito que esse Natal é sem dúvida o mais bonito da Região Norte”, disse Gustavo Beltrame, presidente da Emdur.

Presidente da Funcultural, Godofredo Neto ressaltou que além da atração nacional, há uma agenda diária de atrações aos visitantes. “Todos os dias, de 17h às 23h, temos uma turma que trabalha para deixar o nosso Natal ainda mais bonito por aqui. São orquestras, teatro, danças, tudo pensado com muito carinho para o nosso projeto no Parque da Cidade”.

Alegria e Emoção

Aos 95 anos, a dona Maria Helena dos Santos se emocionou ao acompanhar o show do ídolo que até então só via pela televisão. De bem perto do palco, mesmo com dificuldades, ela cantou, vibrou e acompanhou cada detalhe do show do padre Alessandro Campos. Segundo sua filha, “a gente acompanha todos os padres cantores. Agradeço muito a Deus pela oportunidade de trazê-la aqui, e acho que nem ela esperava que esse momento seria tão especial. Estamos felizes e gratas pela noite de noite”, disse Maria de Nazaré dos Santos, de 75 anos.



“Eu sempre quis fazer um show em Porto Velho. Não é a primeira vez em Rondônia mas o desejo de conhecer a capital sempre foi grande. Tive o prazer de prestigiar um pouco das comidas típicas que tem nessa cidade, mas sem dúvida o mais importante foi receber o carinho de todos que estiveram conosco nesse show, que como eu sempre digo é de benção e de entretenimento. Fica o meu agradecimento e a vontade de voltar a Porto Velho”, resumiu o padre Alessandro.

Serviço

O Parque da Cidade com o Natal Porto Luz fica na avenida Calama, próximo ao Shopping de Porto Velho, e conta com programação de segunda a segunda, das 17h às 23h. As festividades seguem até 5 de janeiro.