12ª Festa dos jornalistas é dia 07/12, primeiro sábado de Dezembro, no Clube da OAB

Com uma expectativa da presença de mais 400 profissionais, a 12ª edição da Festa dos Jornalistas, uma confraternização solidária, regada a bingo com diversos brindes, uma deliciosa feijoada, acompanhada de uma boa música com Silvinho Santos e em seguida o melhor do Flashback com dj Kaú Gomes, além de refrigerantes Dyddyo e chopp Coronel Church, acontece dia 07/12, primeiro sábado de dezembro, no Clube da OAB, a partir das 10h.

O evento é destinado somente a integrantes da comunicação de Rondônia (EVITE CONSTRANGIMENTO). Para participar, os jornalistas, repórteres, cinegrafistas, editores e demais profissionais da área deverão doar 2 kg de alimentos não perecíveis. A presidente do grupo, Yalle Dantas, explica que a iniciativa visa promover a confraternização entre os comunicadores e, ao mesmo tempo, auxiliar pessoas carentes, incluindo profissionais da imprensa que estejam passando por dificuldades financeiras.

O evento conta com o patrocínio de diversas empresas e entidades, e personalidades políticas como a primeira dama Ieda Chaves, principal apoiadora com o patrocínio integral da Feijoada; Toca do Coelho, Fecomércio, Dullin Sorvetes, OAB Rondônia, Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), Chopp Coronel Church, Dydyo Refrigerantes, Energético Ou+, Águas Kaiary, Banda do Vai Quem Quer (BVQQ), presidente da ALE Marcelo Cruz, o deputado estadual Dr. Luiz do Hospital, Grupo Rovema, a secretaria de Comunicação do Governo, Rosangela, secretário Seagri e jornalista Luíz Paulo, a deputada federal Silvia Cristina, os senadores Confúcio Moura e Marcos Rogério, além dos vereadores Everaldo Fogaça e Devanildo Santana também estão entre os apoiadores da iniciativa eo site News Rondônia.