Pagamento dos salários​ e parcela do 13º ​dos servidores da Prefeitura aquece a economia local

Valorizar e reconhecer o trabalho realizado pelos servidores municipais, desde do início da atual gestão, tem sido a política do prefeito Hildon Chaves. Neste ano não será diferente. A Prefeitura de Porto Velho pagará ​a​ parcela do 13º e salário de dezembro no dia 20 de dezembro,​ dos trabalhadores que compõem a máquina administrativa municipal.

Quanto ao 13º dos servidores efetivos, eles têm recebido o valor integral no mês no qual fazem aniversário. Segundo o titular da Secretaria Municipal de Administração (Semad), Paulo Bergamin, “a Prefeitura tem efetuado os pagamentos dos salários rigorosamente em dia e isso ajuda a promover o aquecimento da economia, principalmente quando se aproxima o período natalino”, disse.

Segundo o secretário, a folha de pagamento de dezembro, que inclui salário e a segunda parcela do 13º terceiro dos servidores​, chega a R$ 110 milhões. “São cerca de 14 mil servidores municipais e a previsão para o pagamento do salário de dezembro é dia 20. Esta antecipação visa fomentar a economia local, tendo em vista as festividades de Natal e do ano novo”.

CDL

A gerente executiva da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho (CDL-PVH), Fabiana Amaral, diz que as expectativas de vendas para o mês de dezembro são as melhores possíveis. “A antecipação do pagamento dos salários e do décimo terceiro, como acontece todos os anos nesta época do ano – Natal, principalmente, vai dar uma injeção de recursos na economia local”, pontuou.