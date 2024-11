Prefeitura de Porto Velho inaugura nova rodoviária no dia 20 de dezembro

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, conforme edital publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (22), confirmou a solenidade de inauguração da nova rodoviária para o dia 20 de dezembro. A obra, que será entregue sem nenhum atraso, conta com investimento de R$ 44 milhões, sendo R$ 22 milhões por parte do município, e R$ 22 milhões, de emenda da ex-deputada federal Mariana Carvalho.

Uma das obras mais aguardadas pelos porto-velhenses, a nova rodoviária vai disponibilizar um espaço moderno e sustentável, com estética regional e desempenho térmico adequado. A frente será para a avenida Carlos Gomes. O prédio, projetado para valorizar aspectos e elementos da natureza local e da cultura amazônica, tem a fachada que remete ao rio Madeira e ao tom amadeirado que faz menção às árvores da região.

São 8.457,59 metros quadrados de área construída, 13 plataformas de embarque e desembarque, 26 boxes e agências para as empresas, sala VIP, saguão de espera, praça de alimentação com oito lanchonetes e um restaurante, 11 lojas, área administrativa, fraldário e banheiros. Todo o trabalho está sob gerenciamento e fiscalização da Secretaria Municipal de Obras (Semob) e do projeto, elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc).

Além de entregar uma estrutura moderna, o empreendimento vai melhorar a mobilidade e conforto para passageiros. Com a inauguração, a Prefeitura fomentará a economia local, tanto para os empreendedores que irão se estabelecer nas lojas, quanto para os comerciantes do entorno da rodoviária.