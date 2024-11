Prefeitura inova sistema informatizado de saúde com cerca de 5 milhões de exames disponibilizados à população

Primar pela transparência, segurança e celeridade nos exames laboratoriais das Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas áreas urbana e rural. Foi com esse propósito que a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Divisão de Apoio ao Diagnóstico da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em parceria com a Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI), desenvolveu o projeto “Laboratório em Números”, disponibilizado no Portal Oficial da Prefeitura, desde 2020.

O projeto tornou-se braço forte do acompanhamento das avaliações de exames laboratoriais, tanto para o cidadão, quanto para os agentes de órgãos de controle. Estratégia assertiva executada na gestão do prefeito Hildon Chaves, que já resulta em mais de 5 milhões de exames emitidos em tempo hábil, totalmente informatizado.

AVANÇOS

De acordo com o gerente da Divisão de Apoio ao Diagnóstico, doutor Marcelo Brasil da Silva, em gestões passadas eram emitidos uma média de 800 mil exames por ano. Com a implantação do novo sistema, houve avanço significativo, agregando com a celeridade na entrega dos resultados aos pacientes.

“Agora, tanto o usuário, quanto os agentes de órgãos de controle podem acompanhar de forma on-line o andamento das avaliações dos exames laboratoriais. Certamente tivemos grandes avanços por meio do sistema, que tem trazido um apoio no diagnóstico laboratorial. O projeto consiste em duas etapas, sendo a primeira, que já está em processo de implantação, é criar a página de resultados para que o usuário possa ter login e senha, disponibilizado pelo site da Prefeitura e via e-mail do paciente. A segunda é criar o aplicativo do projeto para que o usuário possa ter acesso ao seu resultado pelo celular. Ou seja, temos economia de papel, mais sustentabilidade e praticidade. Nosso anseio é entregar, ainda em dezembro, a primeira etapa dentro da página da Prefeitura”, detalhou.

INFORMAÇÃO DIDÁTICA AO CIDADÃO

A Divisão de Apoio ao Diagnóstico agora oferta também informações úteis ao cidadão, como orientações de preparo dos exames, localização das unidades, horário de funcionamento e demais orientações relativas aos serviços ofertados. Todos os dados estão localizados dentro do site do Departamento de Assistência Farmacêutica, no portal da Prefeitura de Porto Velho.

Conforme explanado pela assessora técnica, biomédica da Divisão de Apoio ao Diagnóstico, Géssica Tenório Rodrigues, a página contem informações sobre medicamentos, além de diversos serviços ofertados aos usuários, como a localização e horário de uma unidade de saúde mais próxima, tanto na área urbana e rural. Também é disponibilizado o mapa, que informa toda a rota de atuação das equipes de saúde.

“Trata-se de informações tanto para o cidadão quanto para os agentes de órgãos de controle, primando pela transparência. A exemplo do controle processual que é exibido na página. Essa é uma forma de agilizar, também, os atendimentos, uma vez que o cidadão tem acesso às informações de como proceder a um determinado atendimento. Uma página de suma importância que auxilia o cidadão, antes mesmo de proceder a uma consulta”, explanou Géssica.

Outra praticidade ofertada ao cidadão é a relação de exames disponíveis nas unidades de saúde. Atualmente, a Semusa realiza mais de 100 exames de atenção básica de saúde e no site é possível transparecer para o usuário, quanto para os profissionais da saúde.

SAÚDE EM EXPANSÃO

A inovação no sistema da rede municipal da saúde reafirma o compromisso da Prefeitura de primar pela qualidade, celeridade e transparência nas ações junto à população. O exemplo prático dessa atuação está na ampliação das unidades de saúde, com a abertura de seis novos pontos de coleta, com um laboratório, no período de um ano.

A entrega do Laboratório Municipal (LAM), em outubro deste ano, faz parte do progresso do novo cenário no âmbito da saúde de Porto Velho. A estrutura foi construída para imprimir modernidade de forma estratégica para a melhoria dos serviços de saúde pública na capital. O LAM foi desenvolvido para aprimorar o sistema de diagnósticos laboratoriais da rede municipal de saúde. Embora não funcione como um serviço de "porta aberta" para atendimento direto ao público, ele será responsável por analisar todas as amostras colhidas nas unidades de saúde municipais.

CONTATOS

Para facilitar ainda mais a comunicação com a população, o Departamento de Divisão e Apoio ao Diagnóstico disponibiliza alguns contatos:

(69) 3908 – 6458 – atendimento das 7h às 13h