Operações para levar suprimentos às comunidades isoladas atingidas pela seca são intensificadas pelo governo de Rondônia

Mesmo com registros de chuvas em diversas regiões do estado nas últimas semanas, os reflexos da seca intensa que atingiu a Região Norte, incluindo Rondônia, ainda geram transtornos à população, especialmente para aqueles que dependem dos rios para deslocamento. Em continuidade aos trabalhos para minimizar os impactos da estiagem, o governo de Rondônia deu início, na terça-feira (19), a uma nova fase da operação de entrega de suprimentos às comunidades isoladas do Alto e Baixo Madeira. Desde o início das operações, já foram transportados 548,3 quilos de alimentos, água mineral, kits de limpeza e outros itens essenciais para assegurar a saúde e o bem-estar das comunidades atingidas.

Coordenada pelo Comitê Gestor para Adaptação e Enfrentamento às Mudanças Climáticas no Estado de Rondônia, a ação busca garantir o atendimento emergencial às localidades mais afetadas, em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), Defesa Civil Estadual, Executivo Municipal de Porto Velho e empresas privadas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação reafirma o empenho do governo em minimizar os impactos da seca, levando recursos essenciais, voltados para garantir que as comunidades recebam assistência rápida e eficiente, mesmo diante das adversidades.

MAIS ENTREGAS

Nos dias 19 e 20 de novembro, novas entregas serão realizadas por embarcações, atendendo às localidades de Nazaré e Calama. “As operações são planejadas com base nas demandas identificadas pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e pelo Comitê Gestor para Adaptação e Enfrentamento às Mudanças Climáticas no Estado de Rondônia”, explicou o coordenador Estratégico Operacional de Proteção e Defesa Civil, Jaime Fernandes da Silva.

Apesar do avanço das operações, desafios logísticos continuam a ser enfrentados. O acesso por vias terrestres e fluviais segue comprometido devido à redução nos níveis do Rio Madeira. Como resposta, as equipes têm alternado o uso de aeronaves para atender às áreas mais distantes. As aeronaves desempenham um papel fundamental, possibilitando o alcance de comunidades remotas onde o transporte terrestre ou fluvial é inviável. Além disso, a integração entre os diversos órgãos e a logística coordenada são fatores importantes para o sucesso da operação.