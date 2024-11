Prefeitura de Porto Velho conclui recuperação da ponte na Linha 42, na região da Bacia Leiteira

A Prefeitura de Porto Velho concluiu as obras de manutenção e recuperação de uma ponte sobre o rio das Garças, localizada na Linha 42, região conhecida como Bacia Leiteira, no setor rural da capital de Rondônia. Com isso, proporciona mais segurança no escoamento da produção, no transporte escolar e na mobilidade das pessoas que moram na localidade.

O trabalho foi realizado por uma empresa terceirizada contratada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric). “Iniciamos essa obra no dia 13 de agosto e concluímos em 25 de outubro”, explicou o secretário Carlos Magno.

Ele acrescentou que além da manutenção da ponte, que estava com a estrutura de madeira fragilizada, uma equipe da Semagric também realizou patrolamento na Linha 42 e limpeza lateral daquela importante via rural.

​O secretário Carlos Magno também afirmou que antes foi preciso recuperar a ponte da Linha 22, que serviu como desvio para os moradores da comunidade, até que a obra na Linha 42, totalmente interditada durante os trabalhos, fosse concluída.