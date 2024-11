Padre Alessandro Campos realiza show gratuito como parte da programação natalina no Parque da Cidade

A Prefeitura de Porto Velho, além do espetáculo de cores e luz da decoração natalina do Natal Porto Velho, vai presentear à população com uma atração especial. Trata-se de um show gratuito do padre Alessandro Campos, cuja apresentação acontecerá no Parque da Cidade, dia 24 de novembro, às 19 horas.

Conhecido como o “padre sertanejo do Brasil”, Campos apresenta o programa de TV Viva a Vida na Rede Vida de Televisão e faz shows por todo o Brasil anunciando que “O que é que eu sou sem Jesus? Nada, Nada, Nada!”.

Padre Alessandro, em suas apresentações, faz uma junção de músicas gospel, orações e músicas sertanejas e no meio do show costuma fazer orações. A iniciativa vai agradar aos fãs porto-velhenses do padre artista, que tem seis CDs gravados e lançados.

HISTÓRICO

Nascido em 17 de fevereiro de 1982, em Guaratinguetá, São Paulo, descobriu sua vocação sacerdotal ainda na infância, por volta dos sete anos, quando celebrava missas imaginárias com suco de groselha e bolachas. Aos dez anos, se tornou coroinha e aos treze, foi encaminhado ao seminário. Sua formação sacerdotal se deu na Faculdade de Teologia no Tabor e, entre os estudos, serviu ao Exército Brasileiro em Resende, na Academia das Agulhas Negras. Foi lá que se tornou padre em 2007, aos 24 anos, um dos padres mais jovens do Brasil.

Durante seu tempo na Arquidiocese Militar, até 2011, passou pela Academia Militar das Agulhas Negras e foi tenente e capelão do Colégio Militar de Brasília, onde começou a incorporar a música sertaneja em suas missas. Em 2014, retornou à Diocese de Mogi, onde recebeu a benção do bispo Dom Pedro Luiz Stringhini, para espalhar a palavra de Deus pelo Brasil através de shows, programas de rádio e televisão, atuando assim como um verdadeiro padre missionário.

NATAL PORTO LUZ

O Parque da Cidade, palco do Natal Porto Luz, já se tornou cartão-postal da capital durante o período natalino. O projeto, idealizado pela Prefeitura de Porto Velho, segue em sua 4ª edição. A até dia 5 de janeiro de 2025, os portões do parque estarão abertos para visitação, de forma gratuita, das 17h às 23h, incluindo finais de semana e feriados.