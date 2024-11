Prefeitura de Porto Velho destaca ações e avanços nas políticas públicas voltadas à igualdade racial

Neste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a Prefeitura de Porto Velho reforça seu compromisso com as políticas públicas de valorização da cultura afro-brasileira e o enfrentamento ao racismo. Ao longo da gestão, diversas iniciativas foram realizadas, consolidando avanços importantes no combate às desigualdades raciais e na promoção da igualdade no município.

Entre as ações promovidas estão as conferências municipais voltadas à igualdade racial, que reúnem sociedade civil, líderes comunitários e representantes do poder público para debater estratégias e definir prioridades. Esses encontros têm fortalecido a implementação de políticas públicas na capital.

Além disso, eventos culturais e educacionais foram realizados anualmente em celebração ao mês da Consciência Negra, destacando a importância da herança africana para a formação da identidade cultural de Porto Velho. Oficinas, rodas de conversa, apresentações artísticas e exposições têm promovido a conscientização sobre a contribuição histórica e cultural dos afrodescendentes.

Exposição com obras de artistas plásticos, intitulada Racismo Sutil

Outro ponto de destaque é o apoio a projetos de empreendedorismo e incentivo à geração de renda. As escolas da rede municipal também têm se engajado no cumprimento da Lei 10.639/2003, que determina o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, com atividades pedagógicas voltadas à valorização da diversidade e do respeito às diferenças.

“Essas iniciativas demonstram o compromisso da gestão municipal em promover a igualdade racial e fortalecer a luta por uma sociedade mais justa e inclusiva. Neste feriado, Porto Velho celebra não apenas a memória de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil, mas também os avanços concretos alcançados por meio do trabalho coletivo”, enfatizou Elsie Schockness, gestora Municipal da Promoção da Igualdade Racial e Vice-presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial.



Confira aqui os serviços municipais essenciais que funcionam durante o feriado nesta quarta-feira (20).