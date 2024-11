Prefeitura de Porto Velho realiza nova edição do LIRAa para combater o Aedes aegypti

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), deu início à quarta edição do Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa) em 2024. O levantamento, que acontece durante duas semanas, identifica áreas com maior infestação do mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

De acordo com Jussara Alves, subgerente do Núcleo de Controle de Endemias, Malária e Dengue do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), o LIRAa é um dos métodos mais eficazes para localizar focos de reprodução do Aedes aegypti.

“Esse trabalho é essencial para conhecermos os locais de maior infestação e tomarmos as providências necessárias para conter a proliferação do mosquito”, explica Jussara.

Este ano, o levantamento será realizado em 68 bairros da capital, com visitas a pelo menos sete mil imóveis em diversas regiões. Para a execução da ação, os Agentes de Combate a Endemias (ACEs) farão visitas a residências e pontos de comércio. Jussara reforça a importância de que a população colabore, permitindo a entrada das equipes nas propriedades.

LIRAa é um dos métodos mais eficazes para localizar focos de reprodução do Aedes aegypti

O LIRAa, realizado a cada dois meses, coleta amostras de larvas para mapear os focos do mosquito e também conscientiza os moradores sobre os riscos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

Casos em Porto Velho

Dados do DVS mostram que 2023 terminou com uma queda nos casos de dengue, com 1.093 registros. Em 2024, até novembro, foram confirmados 561 casos de dengue, 14 de zika e 18 de chikungunya.

Cuidados essenciais

Além das ações da Prefeitura, o apoio da população é fundamental para reduzir os casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

Algumas medidas importantes incluem:

1. Mantenha caixas e barris de água tampados;

2. Coloque o lixo em sacos plásticos bem fechados;

3. Evite jogar lixo em terrenos baldios;

4. Armazene garrafas sempre com a boca para baixo;

5. Evite o acúmulo de água sobre lajes e em calhas;

6. Encha pratinhos de plantas com areia;

7. Mantenha pneus protegidos da chuva;

8. Limpe as calhas regularmente;

9. Lave recipientes de água com frequência;

10. Troque a água de vasos de plantas aquáticas semanalmente;

11. Mantenha piscinas e fontes decorativas limpas e cloradas.

A contribuição da população é essencial para conter a proliferação do mosquito e proteger a saúde de todos.