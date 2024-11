Personalidades são homenageadas em sessão solene na Alero

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia realizou na última quinta-feira (14), uma sessão solene para entrega de Títulos Honoríficos, Medalhas do Mérito Legislativo e Votos de Louvor a bombeiros, policiais, empresários e outras personalidades da sociedade rondoniense. A sessão foi proposta pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil).

O evento contou com a participação da defensora pública Mayra Carvalho Torres Seixa, do bombeiro militar Merycles Guedes Nunes, do tenente-coronel Antônio Rodrigues de Matos, do coronel bombeiro Artur Luiz Santos Souza e do vereador de Cacoal, Zivan Almeida, além de outras autoridades.

Segundo Cirone, que também presidiu a sessão, o objetivo de conceder os títulos é o de reconhecer os relevantes serviços prestados pelos homenageados à sociedade rondoniense. “Estamos homenageando cafeicultores, empresários, professores, atletas, bombeiros militares, policiais militares e outras personalidades que se destacam em nossa sociedade”, disse.

O deputado explicou que as homenagens são uma forma de expressar gratidão e reconhecimento pelo trabalho e pela dedicação de cada um dos homenageados. “Todos aqui estão sendo honrados com o reconhecimento dos 24 deputados, que aprovaram cada uma das homenagens entregues nesta tarde”, afirmou.

O coronel bombeiro militar Felipe Rodrigues Maia Leite fez explanações sobre o trabalho realizado pela corporação e destacou a importância da sessão solene, ao mostrar publicamente o trabalho sério e eficiente realizado por pessoas e instituições do Estado, para que a população recebe o serviço de qualidade que merece. “Que bom que temos na Assembleia pessoas como o deputado Cirone, que reconhece isso”, disse o coronel, acrescentando que “Cirone Deiró é um grande parceiro do Governo do Estado e que está sempre trabalhando para que as políticas públicas cheguem até a população”.

O major bombeiro militar Francisco de Assis Marcone Ferreira do Nascimento fez um relato sobre sua trajetória e agradeceu a homenagem recebida. “O deputado Cirone é um parlamentar que está sempre pronto a ajudar”, disse.

O jornalista vilhenense Paulo Mendes também agradeceu a homenagem, afirmado que Cirone Deiró é um verdadeiro representante do povo, pois dá voz e vez às pessoas. Ele citou como exemplo, leis criadas em benefício da população. “Uma das demandas que levamos ao deputado foi sobre o Teste do Olhinho, que antes não era obrigatório no Estado, mas que após a atuação dele, em dois meses virou lei”, explicou.

Veja a seguir, a relação dos homenageados:

BOMBEIROS MILITARES – Curso de Geoprocessamento Aplicado aos Incêndios Florestais e Nivelamento de Conhecimento em Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, no estado de Rondônia.

AILTON RODRIGUES FERREIRA - 2° TEN BM

MARILSON SILVA ANDRADE - 1º SGT BM

ALEX NILO OLIVEIRA DOS SANTOS - STEN BM

UENDESON DA COSTA RODRIGUES - STEN BM

IVANILSON LIMA ABREU - 1º SGT BM

CARLOS ALBERTO SOUSA TAPAJÓS - 1º SGT BM

ANTÔNIO ERMISSON LEMOS DE LIMA - 1º SGT BM

THIAGO AFONSO DINIZ - CB BM

FRANCISCO LIDENILSON CIPRIANO FARIAS - CB BM

LISSIANE VASQUES REBOUÇAS - SD BM

RAILSON NASCIMENTO DA SILVA - SD BM

FRANCISCO ANDERSON PEREIRA DA SILVA - SD BM

JANARA CORREIA BARROS - SD BM

DÉBORA SUZANA COMPANHONI MASCARENHAS DE MOURA - SD BM

DIEGO LUCIANO MAYER - SD BM

TALIS LUCAS SANTOS SCHREDER - SD BM

IGOR ROBERTO DE SÁ LOBATO - SD BM

PABLO MACIEL RODRIGUES - SD BM

WASHINGTON KENEDY SILVA CARNEIRO - SD BM

LINO NERY INFANTE - 2º SGT BM

DENIS CLEDSON VALCI - 2º SGT BM

ANE PRISCILA GONÇALVES - 1º SGT BM

ALEX DOS SANTOS CASTRO - CB BM

CLELTON CARNEIRO TEIXEIRA - CB BM

HIDELBERTO FERNANDES DE AGUIAR - CB BM

SILVANÉRI BROSEGHINI VAGNER - SD BM

WALLYSON GABRIEL BARBOSA SANTOS - SD BM

ADEMIR ALOISIO WERLE FILHO - SD BM

PEDRO DELEON ANDRADE DA COSTA - SD BM

DARLAN DAVID VITOR DA SILVA - SD BM

CARLOS HENRIQUE DA SILVA GRANGEIRO PEREIRA - SD BM

LEONARDO VALE SANTOS - SD BM

JOÃO PEDRO FURTADO CUTRIM DE CARVALHO - SD BM

MIGUEL DUARTE FRANQUILINO DOS SANTOS - SD BM

MAGNO CÉZAR MORAIS - SD BM

ZAQUEL DOS SANTOS DE ALMEIDA - SD BM

VINICIUS GABRIEL LAUERMANN MARREIRA - SD BM

ELISSANDRO NASCIMENTO DE CASTRO - SD BM

MATHEUS GOMES DIAS - SD BM

LUCAS RAMON AGUIAR - 3º SGT BM

OTONIEL DA SILVA CAVALCANTE FILHO - 3º SGT BM

KEILLA DOS SANTOS ANDRADE - CB BM

LUCAS DA SILVA GUILHERME - CB BM

ITÁFIRA VALE SANTOS FERREIRA - CB BM

MARCOS PAULO AVILA BORTOLOTTI - CB BM

GABRIEL GUERREIRO LOPES - CB BM

BRUNO WILLIAM PEREIRA - CB BM

LUZIEL DE OLIVEIRA SOUSA - SD BM

RODRIGO RODRIGUES PEREIRA - SD BM

RAPHAEL SOUZA E SILVA - SD BM

LUCAS PARAGUASSÚ CHAGAS - SD BM

TAILANE NAVI DA SILVA - SD BM

MATHEUS WALLACE JULIARI DA CUNHA - SD BM

GILSON DA SILVA FARIA - SD BM

YSLA LORENA ARAUJO FEITOSA - SD BM

RODRIGO RAGNER DIAS - 1º SGT BM

RAFAEL MIRAMAR BEZERRA DE OLIVEIRA - 3º SGT BM

MAC DOUGLAS MACHADO SILVA VIEIRA - CB BM

VANESSA DOS SANTOS BISCONSIN - SD BM

WILIAN DOS SANTOS CASAVECHIA - SD BM

MEDALHAS DO MÉRITO - integrantes do Grupamento Aéreo

Islandio Dantas Chaves – 1º TEN BM

Maria Hicineide Saboia da Costa – 2º SGT BM

Lauro Henrique Bicho Belo da Silva – 3º SGT BM

João Luiz Cordeiro Junior – TEN CEL BM

Yuri Brito da Silveira Seubert – 2º SGT BM

Lucivagno Ramos Lima – 1º SGT BM

Antonio Ermisson Lemos de Lima 1º SGT BM

Kepller Welber Lima Barbosa – 1º SGT BM

Servanildo Bezerra de Oliveira – STEN BM

Geanderson Maia Trindade – MAJ BM

David Lino Ribeiro de Souza – 1º SGT BM

Anderson Marlon Freitag – STEN BM

Genilson Lima Ribeiro – 2º SGT BM

Gislânia Shirlei Pontes Conceição Antunes – CB BM

Philipe Rodrigues Maia Leite – CEL BM

Douglas Samuel de Araújo - CEL BM

Hugo Rios de Larrazábal – CEL BM

Francisco Pinto Andrade Júnior – CEL BM

Andrison Queiroz do Nascimento – 3º SGT BM

João Rabelo de Souza Júnior – 1º SGT BM

Nykolas Makrigiannis - STEN BM

VOTOS DE LOUVORES

Voto de Louvor Jornalista PAULO MENDES

VOTOS DE LOUVORES - Vencedores do 5º Concurso Nacional de Cacau Especial – Sustentabilidade e Qualidade, em Ilhéus-Bahia

· DEOCLIDES PIRES DA SILVA , do município de Jaru/RO venceu em primeiro lugar o 5º Concurso Nacional de Cacau Especial – Sustentabilidade e Qualidade, em Ilhéus-Bahia, na categoria varietal. Bi-campeão, pois em 2023 também foi o número um.

· ROBSON TOMAZ DE CASTRO CALANDRELLI , de Nova União/RO também conquistou o primeiro lugar do 5º Concurso Nacional de Cacau Especial –

Sustentabilidade e Qualidade na categoria mistura.

VOTOS DE LOUVORES - Aos atletas que foram destaques nos Jogos Escolares Brasileiros - JEBs 2023 série ouro.

Karatê

· Marya Rita Andrade Cardoso dos Santos da C.C.M.A.T.E - Vilhena, na categoria feminino conquistou o 3° lugar na série Ouro.

Judô

· Thallyssa Loren Laborda Nascimento da EEEFM Murilo Braga - Porto Velho na categoria-53kg conquistou 3° lugar série ouro.

Wrestling

· Maria Eduarda da EMEF Maria Socorro Viana de Almeida – Cacoal, conquistou o 1° lugar na série ouro

· Vitória Isabelli da EEEFM José Otino De Freitas, conquistou o 3° lugar na série ouro

· João Victor Salvi da Escola Honorina Lucas Brito– Cacoal, conquistou o 3° lugar na série ouro.

MEDALHAS DE MÉRITO LEGISLATIVO - POLICIAIS MILITARES

Tenente Coronel Ivan Cézar Vian

3° Sargento PM Alecsandro de Oliveira Vasques

Tenente Coronel Hugo Rodrigo Teixeira de Holanda

1º SGT QPPM Priscilla Gomes de Oliveira

Major PM Allan Nobre do Nascimento da Silva

2º Tenente PM Rosiana Maria da Rosa

1ª SGT PM Marise de Oliveira Torres Uchoa

2° SGT PM Irany da Costa Santana Zimmermann

1° SGT PM Regis Babetto Padia,

2° Sargento PM Tercio Silva Flor Sobrinho

1° Sargento PM Giovano dos Santos Pinto

CB BM Breno Pereira da Silva

SGT BM Rafael Miramar Bezerra de Oliveira

2º SGT BM Ricardo Batista de Azevedo

Tribunal de Justiça de Rondônia pela conquista do 5º selo diamante de qualidade, sendo reconhecido como o melhor tribunal do país pelo CNJ.

Karen Janones da Rocha, por se tornar membro da Academia Brasileira de Ciências, no período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2028.

TITULOS HONORÍFICOS

Capitão do Corpo de Bombeiro do Estado de Rondônia Francisco de Assis Marcone Ferreira do Nascimento, pelos serviços prestados ao Estado de Rondônia e pelo seu destaque em competições Nacionais e Internacionais de Atletismo, representando a Corporação Militar de Rondônia.

Professor e superintendente regional de Educação Severino Bertino Neto, pelos relevantes serviços prestados na área da educação no estado de Rondônia.