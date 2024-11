Ações de limpeza e conservação dos espaços públicos acontecem em diversos pontos da cidade

Priorizando pela limpeza e conservação dos espaços públicos, a Prefeitura de Porto Velho segue intensificando os serviços realizados pelas equipes da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), em diversos pontos da cidade.

Entre os serviços realizados, estão além dos mutirões de limpeza, a roçagem do mato e o recolhimento de materiais e resíduos. Na programação desta segunda-feira (18), as equipes estarão realizando na parte da manhã, mutirões de limpeza na avenida Farquar, rua Afonso Pena e avenida Sete de Setembro. Ainda pela manhã, as equipes farão a roçagem do mato, nas avenidas Jorge Teixeira, Guaporé, Farquar e José Vieira Caúla. Já os trabalhos de recolhimento de materiais serão feitos na avenida Abunã, na Praça Aluízio Ferreira, Praça do Caladinho, Praça da Sucupira e na Praça do Campo Bela Vista.

Já no período da noite, as equipes da Semusb seguem com os mutirões de limpeza nas avenidas Abunã e Carlos Gomes, grandes vias de acesso da população de Porto Velho.

AÇÕES QUE NÃO PARAM

Em cumprimento às determinações do prefeito Hildon Chaves, manter a cidade limpa e conservada é uma das principais prioridades da Prefeitura de Porto Velho. Os trabalhos fazem parte de um constante programa de ações, com o intuito de conservar os espaços públicos em todos os pontos da cidade.

Segundo Cleberson Pacheco, titular da Semusb, é importante que a população contribua com as ações de serviços de conservação das equipes da secretaria, que seguem com cronograma durante os períodos da manhã, tarde e noite para ajudar a fazer da cidade, um lugar mais agradável para se viver, com uma infraestrutura urbana mais digna e atrativa. De acordo ainda com Pacheco, é essencial que a população se conscientize em primar pelos cuidados em manter a cidade limpa.