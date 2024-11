Cidadão tem canais de comunicação direta para solicitação de reparos na iluminação pública

A Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) mantém canais de comunicação direta com os usuários com objetivo de tornar cada vez mais célere os trabalhos referentes às manutenções e reparos no sistema de iluminação pública da cidade. Equipes também estão de prontidão para atender as demandas.

“Estamos expandindo de maneira rápida o programa Proled, realizando a instalação de luminárias de LED em diversos bairros da nossa capital. Desta forma, padronizamos e proporcionamos mais qualidade na iluminação e, consequentemente, mais segurança para as pessoas”, destacou o presidente da Emdur, Gustavo Beltrame.

O presidente disse que as solicitações para realizar reparos e manutenções podem ser enviadas de forma rápida pelas redes sociais da Emdur, como Facebook e Instagram, no endereço @emdurpvh ou pelo Call Center nos números (69) 3901-8600 e 0800.642.6331.

Cada poste possui uma placa amarela com o logo da EMDUR

Se o usuário preferir, também pode utilizar o email: [email protected] ou ainda comparecer, pessoalmente, na sede da autarquia, na av. Brasília, nº 1576, bairro Santa Bárbara, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

No momento da solicitação, o munícipe deve informar seu nome, data de nascimento e telefone para contato. Para registrar um ponto de luz apagado, é necessário fornecer o número da plaqueta (que corresponde ao CPF do poste). Cada poste possui uma placa amarela com o logo da EMDUR, na qual está indicado o código. Com esse número, a EMDUR consegue localizar automaticamente o poste, identificar o tipo da lâmpada e o endereço. Caso o poste não possua a plaqueta, o munícipe deve informar o endereço completo, incluindo rua, bairro e o número da residência mais próxima ao local do poste.

Em caso de manutenções ou reparos no sistema de iluminação de campos de futebol, praça e parques, entre outros locais públicos de responsabilidade da Emdur, as solicitações devem ser feitas por meio de requerimento, ofício ou e-mail, mas as informações do local também devem ser repassadas corretamente.

Outra ferramenta de comunicação direta é o aplicativo Emdur, disponível nos sistemas iOS e Android. Após baixar, o usuário faz um cadastro e login para enviar as solicitações.