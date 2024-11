Prefeitura de Porto Velho recupera 1.600 quilômetros de estradas rurais

Com foco na recuperação das estradas rurais, a Prefeitura de Porto Velho recebeu investimentos que foram utilizados na contratação de uma empresa terceirizada para execução dos serviços em vários distritos e localidades.

O recurso oriundo do Fundo Para Infraestrutura de Transporte e Habitação (Fitha), foi adquirido por meio do convênio nº 048/Fitha/2020, firmado entre o Município e o Estado de Rondônia. Com valor repassado à Prefeitura na ordem de R$ 3.186.844,26 milhões.

No total, os recursos serviram para recuperar cerca de 1.600 quilômetros de estradas rurais no distrito sede (capital), União Bandeirantes, Rio Pardo, Jaci Paraná, Abunã, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia.

Foram realizados serviços de limpeza lateral, raspagem e terraplanagem para tapar os buracos. Com isso, a Prefeitura melhorou as condições de trafegabilidade, proporcionando mais segurança na mobilidade e melhor qualidade de vida aos produtores.