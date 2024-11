Expansão da produção de mel em Porto Velho favorece desenvolvimento econômico dos pequenos produtores

Porto Velho tem visto um crescimento na produção de mel, impulsionado pelo trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric) em capacitação e suporte aos apicultores locais.

Para alcançar resultados positivos, a Semagric tem desempenhado um papel fundamental ao investir em capacitação técnica para os apicultores de Porto Velho. Através de cursos técnicos e apoio direto, os produtores têm sido preparados para adotar práticas modernas e sustentáveis de manejo de colmeias, o que resultou em um aumento notável na produtividade. Dados recentes demonstram que a produção local de mel tem experimentado um crescimento constante nos últimos anos, consolidando Porto Velho como um pólo promissor na apicultura na região Norte do Brasil.

O mel produzido em Porto Velho é um importante gerador de renda para os apicultores locais, pois além do mel puro, outros produtos derivados como própolis e geleia real têm ganhado espaço no mercado regional, ampliando as oportunidades econômicas para os produtores. "O mercado para produtos apícolas têm mostrado uma demanda crescente, tanto pela qualidade dos produtos quanto pelo compromisso com a sustentabilidade ambiental. Consumidores estão cada vez mais conscientes sobre a origem dos alimentos que consomem e valorizam produtos que promovem práticas agrícolas sustentáveis", disse o secretário da Semagric, Carlos Magno.

Além dos benefícios econômicos diretos, a expansão da apicultura em Porto Velho também ressalta a importância crucial das abelhas para o equilíbrio ambiental. As abelhas desempenham um papel vital na polinização de culturas agrícolas e na manutenção da biodiversidade. Sem elas, muitas plantas não poderiam se reproduzir, afetando não apenas a produção de alimentos, mas também o funcionamento saudável dos ecossistemas naturais.