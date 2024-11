Decoração de Natal no Parque da Cidade proporciona mais atrativo de lazer em família para os porto-velhenses

O Parque da Cidade, palco do Natal Porto Luz, já se tornou cartão-postal da capital durante o período natalino. O projeto, idealizado pela Prefeitura de Porto Velho, segue em sua 4ª edição e promete superar a expectativa de público em comparação ao ano passado, ultrapassando a marca de 300 mil pessoas. O ambiente está todo decorado e conta com diversas novidades, proporcionando mais opções de lazer e diversão para as famílias.

Até o dia 5 de janeiro de 2025, os portões do parque estarão abertos para visitação, de forma gratuita, das 17h às 23h, incluindo finais de semana e feriados, com segurança mantida para a tranquilidade da população, e com a presença da equipe da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) para garantir a segurança no tráfego da região.

Quem transita pelo local já percebe a grandiosidade das peças decorativas, que são disponibilizadas em todo o ambiente do parque. A decoração temática proporciona um ambiente acolhedor, familiar, com espaços para registros fotográficos dos visitantes e muita diversão. Neste ano, a novidade começa logo pela entrada principal, com o cenário montado, simbolizando a “Vila Natalina”.

Decoração temática proporciona um ambiente acolhedor e familiar

Os visitantes percorrem o corredor iluminado com lâmpadas de LED, tendo acesso aos adereços de decoração até chegar à casa do Papai Noel. São mais de 20 mil metros de cordões compostos com mais de dois milhões de lâmpadas de LED, distribuídos por todo o ambiente. O espaço também conta com uma árvore de Natal de 35 metros e a famosa neve, instalada ano passado, e devido ao sucesso, foi mantida na decoração.

A grande novidade nessa edição é a instalação de uma roda gigante de 22 metros de altura, com 16 cabines, totalmente iluminada e decorada. Os visitantes podem desfrutar do ambiente e de uma voltinha na roda gigante, gratuitamente. Para quem passeia pelo Porto Velho Shopping, também poderá ter acesso ao parque, através da ponte metálica com guarita e muitos adereços natalinos.

SETOR HOTELEIRO

O cenário diferente, repleto de luzes e cores, que tem externado a magia do Natal, tem atraído os olhares das famílias de Porto Velho e de outros municípios do estado, aquecendo o setor hoteleiro da cidade e a economia local. Foi pensando nisso, que a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), por meio do Departamento de Fomento ao Turismo (Defotur), firmou parceria com hotéis da cidade, fornecendo descontos durante os meses de novembro e dezembro deste ano.

Confira os hotéis participantes aqui.