Programa Saúde Escolar acolhe crianças e adolescentes e facilita o aprendizado

Com o objetivo de promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes, oferecendo ações de prevenção, promoção e reabilitação da saúde e bem-estar, a Prefeitura de Porto Velho, através de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e a Secretaria Municipal de Educação (Semed), implantou o Programa de Saúde Escolar (PSE).

"Implantamos ações básicas para cuidar da saúde das crianças, permitindo a elas ter plenas condições de aprendizado. Problemas de visão e de audição, por exemplo, podem prejudicar o desempenho e por isso fazemos esse acompanhamento", explicou a secretária da Semed, Gláucia Negreiros.

No ano passado, o Programa Saúde na Escola contemplou cerca de 61 mil alunos de escolas municipais e estaduais da capital. Esse trabalho ofereceu exames de audiometria, consultas oftalmológicas e entrega de óculos, entregas de kits de higiene bucal, que contemplam estojo, escova dental, creme dental e fio dental para todos os alunos da rede municipal de ensino.

Para o fortalecimento desse trabalho, todas as unidades de saúde da rede municipal realizam ações dentro e fora das redes de ensino das zonas urbana, rural e nos distritos, com o objetivo de promover o autocuidado entre as crianças e minimizar riscos de doenças, através de estratégias individuais e coletivas com a integração entre saúde e educação.

As ações são voltadas para a promoção do bem-estar físico e mental das crianças. "O que essa parceria promove é importante para assegurar o desenvolvimento intelectual dos estudantes da rede pública de ensino”, disse a secretária da Semusa, Eliana Pasini.

ATIVIDADES

São 14 atividades previstas no PSE, como: atualização do esquema vacinal, prevenção das violências e dos acidentes, saúde bucal, combate ao uso de drogas e álcool, saúde mental e educação sexual.

A expectativa é de que o trabalho em conjunto entre a saúde e educação contribua para promover o crescimento saudável das crianças e adolescentes. O PSE mostra que o ambiente escolar é o melhor lugar para se aprender sobre hábitos saudáveis, prevenção de doenças e noções básicas de higiene. Em Porto Velho, as ações do programa são executadas para todos os públicos estudantis, em 124 escolas, sendo 89 da rede municipal, zonas urbana e rural, e 35 da rede estadual, sendo estas localizadas somente na zona rural de Porto Velho.