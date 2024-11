No Acre, embaixador da Áustria visita museu e conhece potencial econômico do estado

O Museu dos Povos Acreanos recebeu nesta segunda-feira, 11, a visita do embaixador da Áustria, Stefan Sholz. A visita guiada ao equipamento cultural de Rio Branco foi o primeiro compromisso da agenda oficial do embaixador ao Acre, com o objetivo de estreitar laços, fortalecer a cooperação técnica, comercial e o intercâmbio cultural.

Pela primeira vez no estado, acompanhado pela embaixatriz da Áustria, Angelika Sholz, e pelo diretor da empresa Andritz Hydro Brasil, Sholz pôde conhecer a história do prédio que abriga o Museu, detalhes da geografia, fauna, flora e cultura acreana.

No Museu dos Povos Acreanos, o embaixador austríaco conhece a cultura e economia do Acre. Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

“Fiquei muito impressionado. Esse museu foi muito interessante pra mim, por causa da documentação, história e identidade do estado. Isso é muito importante para um estado jovem como o Acre. Estou orgulhoso de já termos aqui dois projetos na área de energia, e também um professor austríaco no curso de filosofa de universidade local, parcerias que são um pano de fundo para um futuro conjunto entre Acre e Áustria”, disse o embaixador.

Na oportunidade, secretários estaduais apresentaram as potencialidades do estado para o comércio e a cooperação internacional. No átrio Catraia, na paetê externa do museu, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer espécies da floresta, medicamentos, grãos produzidos no Acre, e saborear produtos locais como o biscoito de castanha. “A partir do momento em que apresentamos a ele e à sua comitiva os produtos acreanos, vemos a possibilidade de um futuro comércio ampliando, quem sabe a comercialização dos produtos acreanos na Europa”, falou o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita.

No Museu dos Povos Acreanos, o receptivo ao embaixador e à embaixatriz austríacos contou com presença da presidente da Agência de Negócios do Acre (Anac), Waleska Bezerra, equipe técnica, e do presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara. “Quando temos a honra de receber pessoas tão ilustres não podemos perder a oportunidade de mostrar nossa história também, e a gente faz isso sempre com muito orgulho, muito carinho, respeito e admiração”, enfatizou Kinpara.

À tarde a agenda continua no Palácio Rio Branco, onde os visitantes europeus se reúnem com o governador Gladson Cameli e titulares das pastas voltadas ao desenvolvimento econômico do estado.

