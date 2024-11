Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito é tema da palestra a alunos de Direito e Enfermagem

Em alusão ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito, que acorre anualmente no terceiro domingo de novembro, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) promoveu uma palestra educativa para alunos dos cursos de Enfermagem e Direito de uma Instituição de Ensino Superior, abordando sobre a importância da conscientização e do comportamento seguro no trânsito, no sábado (9), em Porto Velho.

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1995, o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito nos lembra de como é essencial cultivarmos a empatia e a conscientização para prevenir novas perdas e tornar as ruas mais seguras para todos. Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa reforça o empenho do governo com a segurança no trânsito e a conscientização dos futuros profissionais sobre a importância de um comportamento responsável.

O palestrante convidado, Carlos André de Souza Benedito, destacou o papel fundamental da data como forma de mobilizar a sociedade para questões de segurança no trânsito. “O Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito não é apenas uma data no calendário, mas um instrumento importante para que os governos incluam em suas agendas, planos e programas de enfrentamento à violência no trânsito, possibilitando a conscientização de toda sociedade em favor da segurança e da paz no trânsito.”

A chefe de equipe da ação educativa da Escola Pública de Trânsito (EPTran), Carla Chaves, ressaltou a honra de participar da ação educativa, reforçando a importância dos estudantes serem agentes de mudança para um trânsito mais seguro. “Este é um momento de empatia e conscientização, no qual nos comprometemos a transformar as lições deixadas por essas vidas em ações que possam preservar outras.”

A professora universitária Chimene Kuhn Nobre, expressou o entusiasmo pela participação dos alunos, destacando a relevância da palestra para conscientizar os estudantes, especialmente aqueles que utilizam motocicletas para ir e voltar das aulas, enfrentando os riscos diários no trânsito. “Não é incomum toda semana chegar um aluno falando que caiu de moto ou algo parecido. Essa ação é essencial para promover mais atenção e cuidado, principalmente para quem anda com esse tipo de condução.”

Para o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a ação reforça o trabalho desenvolvido pelo governo em prol da vida e segurança no trânsito, unindo esforços para que as memórias das vítimas inspire a buscar mudanças . “Falar sobre o trânsito e, em especial, lembrar daqueles que perderam a vida devido a imprudência de alguns condutores é importante, pois a vida é o bem mais importante e toda vida importa”, destacou.