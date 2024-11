Ações em saúde do adolescente são realizadas em alusão ao “Novembrinho Azul”

Para reforçar a prevenção contra doenças ligadas à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) por meio da Coordenadoria da Saúde do Adolescentes vai realizar no dia 13 de novembro, em Porto Velho, palestras em duas escolas estaduais para jovens de até quinze anos.

As palestras aconteceram na escola E.E.E.F.M. Juscelino Kubichek, as quais envolverão a conscientização para as redes de atenção à saúde aos cuidados específicos e principalmente, o autocuidado, a importância da vacina do HPV, que possui adesão baixa entre meninos e terá disponibilização de vacinas contra a HPV.

Segundo a coordenadora da Saúde do Adolescente, Talita de Sá, uma das metas mais importantes dessas ações é reduzir a incidência de cânceres causados ​​pelo HPV nesta faixa etária, em que se concretiza o entendimento dos devidos cuidados com a saúde.

O Secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, destacou que, a gestão tem impulsionado ações em saúde para incentivar a prevenção à população. “A vacinação contra o HPV é uma das estratégias mais eficazes na prevenção às infecções” , diz o gestor.

HPV

Segundo o Ministério de Saúde, HPV é o nome dado a um grupo de mais de 200 tipos de vírus capazes de infectar, tanto a pele quanto a mucosa oral, genital e anal de mulheres e homens. A depender da persistência da infecção e, principalmente, da capacidade oncogênica do vírus HPV, podem se desenvolver lesões que precisam ser tratadas para que não evoluam para câncer ao longo dos anos, sobretudo no colo do útero, mas também na vagina, vulva, ânus, pênis, orofaringe e boca.