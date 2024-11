Secretaria de Administração abre exposição ‘Trabalhos criativos dos alunos do NAAH/S’ e valoriza o talento de jovens com altas habilidades

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), inaugurou na manhã desta quinta-feira, 7, a exposição “Trabalhos criativos dos alunos do NAAH/S”, na Galeria de Artes do Palácio das Secretarias, em Rio Branco. A mostra apresenta produções artísticas de jovens com altas habilidades/superdotação, apoiados pelo Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), que expressam sentimentos, pensamentos e visões de mundo por meio da arte.

Oportunidade de desenvolver suas habilidades e compartilhar suas obras tem sido transformadora para Eliel Santos Reis, de 12 anos. Foto: Andressa Larissa/Sead

Para Eliel Santos Reis, de 12 anos, a oportunidade de desenvolver suas habilidades e compartilhar suas obras tem sido transformadora: “Cheguei aqui faz dois anos. Eu já sabia desenhar um pouco, mas não tinha muita técnica. Com a ajuda dos meus professores, fui evoluindo. Aprendi a desenhar expressões de felicidade e anime, que eu ainda não sabia, e isso fez com que eu curtisse ainda mais desenhar”.

Isaura Alice, de 14 anos, também compartilha seu entusiasmo com a exposição: “Eu cheguei agora no NAAH/S, faz mais ou menos um semestre, e fui diagnosticada com altas habilidades e superdotação. Está sendo muito legal, porque estou sendo desafiada a me superar e a aprender novas técnicas. Acho legal também que o meu trabalho seja exposto, pois isso atrai outras pessoas que também podem ter altas habilidades e superdotação”.

A exposição destaca o trabalho do NAAH/S, núcleo que identifica e atende alunos com características de altas habilidades/superdotação em várias áreas, como artes, psicomotricidade e dramaturgia. Segundo Jeane Machado, chefe do NAAH/S, o projeto busca desconstruir estereótipos sobre superdotação: “O objetivo do NAAH/S Acre é identificar e atender alunos com comportamento de altas habilidades e superdotação em muitas áreas, diferente do que muitas vezes a mídia retrata – não se trata apenas daquele aluno nota 10 em matemática ou outras disciplinas. Esse tipo de superdotação é o que chamamos de superdotação acadêmica, mas existe uma variedade de áreas, como psicomotricidade, que envolve esportes, dramaturgia, e temos também artes visuais, como as obras expostas aqui”.

A exposição conta com trabalhos de jovens como Laura de Oliveira, uma escritora de apenas 8 anos, que já publicou duas histórias da série “As Aventuras do Kiwi” e não para de criar novas narrativas. Seu pai, Márcio Bento, explica: “A Laura tem 8 anos, é autista e tem altas habilidades na escrita. Com apenas 6 anos, ela criou sua primeira história, As Aventuras do Kiwi 1, a Home. Desde então, não parou mais. Hoje, essa série já chegou ao volume 14. Desde que entrou no NAAH/S, ela evoluiu ainda mais; suas histórias agora têm capítulos e ganharam um novo nível de complexidade”.

O professor de artes visuais Alex de Oliveira, que trabalha diretamente com esses alunos, afirma que o trabalho no NAAH/S exige uma abordagem personalizada: “Esses jovens chegam ao núcleo já com algum indício de altas habilidades, indicados pelos pais ou pela escola. Trabalhar com eles é muito gratificante, pois cada um tem seu jeito, sua própria característica, e, além disso, cada um tem um estilo diferente em sua área específica. Assim, conseguimos trabalhar com cada um de maneira individualizada, valorizando sua singularidade”.

Presente na abertura da exposição, o secretário adjunto de Pessoal, Guilherme Duarte, destacou a importância da valorização desses talentos: “É uma honra receber as produções desses alunos tão dedicados. Convido todos a prestigiarem e, quem sabe, adquirirem algumas dessas obras. A Sead tem recebido artistas como o Pequeno, que está aqui hoje, reforçando nosso compromisso com o incentivo à arte e à valorização dos talentos que enriquecem nossa cultura”.

Exposição “Trabalhos criativos dos Alunos do NAAH/S”, que tem como curador Glicério Gomes, ficará aberta ao público até o dia 18 de novembro. Foto: Andressa Larissa/Sead

Sobre o NAAH/S

O NAAH/S é um núcleo vinculado ao Departamento de Educação Especial da Secretaria de Educação e Cultura (SEE) que oferece atendimento especializado aos alunos com altas habilidades/superdotação (AH/SD). O núcleo se dedica à identificação e ao acompanhamento dos alunos, além de promover a inclusão e a formação continuada dos profissionais da educação básica.

Para as famílias e escolas interessadas, o NAAH/S oferece o processo de investigação para identificar habilidades superiores em áreas acadêmicas, criativas, artísticas, psicomotoras e de liderança, promovendo o desenvolvimento integral desses alunos. A iniciativa reforça a importância de uma educação inclusiva e de qualidade, que reconhece e estimula o talento de jovens com altas habilidades.

The post Secretaria de Administração abre exposição ‘Trabalhos criativos dos alunos do NAAH/S’ e valoriza o talento de jovens com altas habilidades appeared first on Noticias do Acre .