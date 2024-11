Governo do Tocantins abre inscrições para a 2ª edição do Meat Day na região central do Estado

Pecuária de corte é uma das atividades econômicas em crescimento do Tocantins - Foto: Seagro/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro) e parceiros, realiza a 2ª edição do Meat Day para pecuaristas e criadores de gado de corte do Estado. O evento será realizado no dia 30 de novembro, a partir das 9 horas, na Fazenda Vera Cruz (Nelore Tozzatti), localizada no município de Dois Irmãos do Tocantins, região central do Estado.

O Meat Day tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de um setor agropecuário moderno e eficiente, integrando um sistema completo e dinâmico que envolve agentes das esferas pública e privada. O foco principal é abordar questões atuais e disruptivas, fornecendo informações que promovam a conexão entre os pecuaristas, o fortalecimento de marcas e selos, e a abertura de novos mercados.

Segundo a gerente de Pecuária da Seagro, Janaína Cetrone, a busca por eficiência e produtividade na pecuária é fundamental. “Isso significa que devemos priorizar a seleção de animais com crescimento e acabamento mais precoces, reduzindo a idade de abate e contribuindo para o aumento da produtividade do rebanho tocantinense”, explicou.

Programação

A programação inclui palestras sobre os temas: Da cria ao prato, Impulsionando o melhoramento com foco na seleção, Indústria e consumidor, Gestão de pessoas, Rastreabilidade bovina e seus desafios, Tendências e perspectivas do mercado pecuário. O evento encerra com uma mesa-redonda de debates.

Inscrições:

As inscrições podem ser realizadas no link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccVZpmxhMeiAECVpY8udibCO96ohE2ID4FfX2B3INe7Zn-Pg/viewform

Parceiros do evento:

São parceiros do evento a Faet/Senar/Sindicatos; Fazenda Nelore Tozzatti; Sistema (OCB-TO); Eduardo Gomes Leiloeiro; Marca Motors; Plena Alimentos; Associação Novilho Precoce; Sicredi; Plano ABC; Sindicato Rural de Dois Irmãos; Dstak Assessoria Pecuária; NicePlanet Consultoria,;Motabiofertilizante; Terra Forte; Criafertil; Sebrae; Instutto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins); Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).