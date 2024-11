Banda do Vai Quem Quer realiza 1ª Mostra Cultural neste final de semana na Praça Aluízio Ferreira

Para quem ama as marchinhas do maior bloco de Carnaval de rua da região Norte do País, a Banda do Vai Quem Quer, já pode se preparar para matar um pouco da vontade de cair na folia antes do período momesco do desfile do bloco no Carnaval do ano que vem. Neste final de semana (sábado, 09/11 e domingo, 10/11), na Praça Aluízio Ferreira, a partir das 19h Associação Banda do Vai Quem Quer realiza 1ª Mostra Cultural, com o apoio cultural da Prefeitura de Porto Velho, Funcultural e vereador reeleito Everaldo Fogaça.

Segundo a presidente da Associação da Banda do Vai Quem Quer, Siça Andrade o evento vai mostrar parte de todo o acervo do museu da Banda com a história no decorrer dos 44 anos de desfile da Banda, apresentação dos bonecos gigantes, tudo ao som de marchinhas da Banda.

“Nossa ideia é levar todo o acervo da Banda pra rua, para o engrandecimento da nossa cultura carnavalesca”, destacou Siça convidado a todos a participar.

AÇÃO SOCIAL

Abadás de desfiles anteriores também vão estar disponíveis para quem quiser colecionar. “Muitos foliões gostam de guardar os abadás do bloco. Então teremos alguns disponíveis para quem quiser, bastando levar um quilo de alimento não perecível, que já estamos começando a arrecadar como parte de nossas ações sociais", finalizou o vice presidente da Banda, Felipe Andrade.