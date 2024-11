Mais nove embarcações são entregues pelo governo de Rondônia para o transporte de estudantes do Baixo Madeira

O governo de Rondônia realizou a reforma de nove embarcações com motores novos, que vão somar com outras 51 que já estão em operação, totalizando 60 embarcações. O transporte fluvial vai atender aproximadamente mil estudantes da rede municipal e estadual de educação da região do Baixo Madeira.

“Todas têm equipamentos de proteção individual (EPI) e foram devidamente vistoriadas pela Marinha. Essas embarcações irão suprir as necessidades não somente da Rede Pública Estadual, mas também da Rede Municipal de Ensino, proporcionando mais segurança e conforto durante a locomoção dos estudantes até a escola. Essa entrega é um avanço diante de tantas dificuldades que foram enfrentadas no transporte escolar fluvial”, destacou a secretária.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que, as embarcações e os motores novos fazem parte de um trabalho permanente da gestão em atender bem toda a comunidade escolar, sobretudo das áreas rurais e ribeirinhas. “Temos a preocupação, e o compromisso com nossos alunos. Estas embarcações vão oferecer atendimento e segurança, pois atendem às normas técnicas. O estado tem feito investimentos permanentes para atender bem aos alunos da área urbana e rural.”

Governo de Rondônia realizou a compra de 50 motores novos, desses já foram instalados 25

O diretor técnico da Seduc, Nilson Gonçalves Vieira, informou que foram adquiridos 50 motores novos. “Dos 50 motores já foram instalados 25 e seguem em fase de finalização a reforma de mais 10 embarcações, as quais ficarão como reserva”, garantiu.