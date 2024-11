Prefeitura divulga relação de comerciantes selecionados para vendas de produtos no Parque da Cidade

A chegada do Natal Porto Luz, em Porto Velho, promete aquecer a economia local. Isso porque, durante o período, a movimentação intensa do fluxo de pessoas favorece a geração de renda para muitos ambulantes, fomentando ainda mais a economia local. Para isso, a Prefeitura de Porto Velho fez o chamamento público para vendedores interessados. A lista oficial dos comerciantes selecionados já foi publicada. Clique aqui.

O processo do chamamento é organizado pela Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), por meio do Departamento de Posturas Urbanas. A divulgação pública da seleção dos participantes reafirma o compromisso da gestão municipal de primar pela transparência e pela segurança quanto aos produtos que serão comercializados, durante os 54 dias em que os portões do parque estarão abertos para visitação ao Natal Porto Luz.

Durante o período de programação natalina no Parque da Cidade, serão concedidas autorizações para venda de diferentes gêneros alimentícios, entre eles: pastelaria, derivados do milho, churrasquinho, cachorro quente, comidas típicas, sorvete, hamburgueria, açaí, doces e crepes. Também serão permitidos carrinhos de pipoca, banana frita e batata frita, carrinho de sorvete, carrinho de churros, food truck, churrasco grego, algodão-doce, balões, brinquedos, infláveis, luminosos e acessórios, e pula-pula. Além disso, haverá comercialização de artesanatos.

Para dar entrada na licença, os selecionados deverão comparecer imediatamente no Departamento de Posturas, localizado na rua Aparício Moraes, 3616, bairro Industrial, no período de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. A Semusb informa que as vagas que não tiveram interessados serão remanejadas para outros segmentos.

ABERTURA DO NATAL PORTO LUZ

No dia 10 de novembro (domingo), a partir das 17h, o Parque da Cidade estará aberto à visitação para o Natal Porto Luz 2024. A solenidade de abertura será às 19h, com o acendimento das luzes de Natal, chegada do Papai Noel, além do grupo de animadores vestidos de personagens infantis, interagindo com as crianças e famílias.