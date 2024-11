Ieda Chaves obtém retorno sobre patrulhamento da Polícia Militar em Jaci-Paraná

m agosto deste ano, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) buscou informações junto à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) para acompanhar as ações que vêm sendo realizadas para reforçar a segurança pública no Distrito de Jaci-Paraná, em Porto Velho. Em resposta, o comando do 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM) apresentou os resultados positivos da Operação Cosme e Damião, que consiste em um policiamento ostensivo intensificado, com barreiras e abordagens em locais estratégicos.

Sensível e reafirmando seu compromisso com a segurança dos cidadãos, Ieda Chaves reiterou a necessidade de união de esforços para resultados mais eficientes e que contribuam para a melhoria das condições de vida da população, Ieda Chaves disparou: "A segurança é um direito de todos os cidadãos e precisamos trabalhar juntos para garantir a paz e a tranquilidade".

Dados estatísticos apresentados em ofício ao Gabinete Parlamentar mostram uma redução nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) desde o início da operação e a presença policial militar nas áreas de maiores índices criminais com ações preventivas e repressivas. Além disso, um levantamento realizado entre janeiro e agosto de 2024 registrou 460 ações preventivas no Distrito, demonstrando o empenho da polícia em garantir a segurança dos moradores.

“Sendo que 90,2% dos registros, ou seja, 415, são de ações preventivas realizadas pelas guarnições do serviço ordinário, além das guarnições da Operação Cosme e Damião e Patrulha Rural”, explicou o diretor executivo da Sesdec, coronel PM Paulo Henrique da Silva Barbosa. Ele informou ainda que a “Operação Cosme e Damião foi iniciada em 2022 e tem sido fundamental para reduzir os índices de criminalidade na região e atua como forma de inibir a ação de criminosos e aumentar a sensação de segurança da população”.